Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

O Liberal
fonte

Time azulino precisa fazer um bom jogo para se classificar para a semi do Parazão (Diogo Puget / Ascom Remo)

O Remo realizou o último treino nesta terça-feira (17) antes do jogo contra o Águia de Marabá, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com isso, a equipe que vai para Marabá já foi definida. O clube azulino divulgou a lista de relacionados para o duelo e, como afirmou Osorio, o time terá alguns nomes titulares da Série A.

Ao todo, 18 jogadores vão para Marabá. Entre eles, o goleiro titular Marcelo Rangel, os zagueiros Léo Andrade e João Lucas. Além deles, Osorio relacionou os volantes Leonel Picco e Patrick de Paula, o meia Vitor Bueno e os atacantes João Pedro e Alef Manga.

Pressionado pelas apresentações do clube abaixo do esperado no Campeonato Paraense, o treinador azulino havia afirmado, em coletiva após o jogo contra o Amazônia, que o Leão Azul iria para o confronto contra o Azulão com um time misto. Além de ser uma partida decisiva no Parazão, os jogadores que disputam a Série A estão sem atuar desde a última quarta-feira (11), quando a equipe enfrentou o Atlético-MG.

VEJA MAIS 

image Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil'
Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado.

image Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada
Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão

image Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números
Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento

Assim, a expectativa é de que os atletas, além de contribuírem na busca pela classificação para a semifinal, entrem em campo para manter o ritmo de jogo.

Confira a lista de relacionados 

  • Marcelo Rangel
  • Ygor Vinhas
  • João Lucas
  • Marllon
  • Kayky Almeida
  • Thalisson
  • éo Andrade
  • Leonel Picco
  • Zé Ricardo
  • Zé Welison
  • Patrick de Paula
  • Franco Catarozzi
  • Yago Pikachu
  • Vitor Bueno
  • Nico Ferreira
  • João Pedro
  • Alef Manga
  • Marrony
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

parazão

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil'

Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado.

16.02.26 19h41

Futebol

Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada

Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão

16.02.26 16h14

Problema na defesa?

Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números

Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento

16.02.26 12h07

Parazão

Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo

Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição

16.02.26 9h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

FUTEBOL

Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

15.02.26 17h55

Futebol

Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual

15.02.26 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda