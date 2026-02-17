Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira O Liberal 17.02.26 12h52 Time azulino precisa fazer um bom jogo para se classificar para a semi do Parazão (Diogo Puget / Ascom Remo) O Remo realizou o último treino nesta terça-feira (17) antes do jogo contra o Águia de Marabá, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com isso, a equipe que vai para Marabá já foi definida. O clube azulino divulgou a lista de relacionados para o duelo e, como afirmou Osorio, o time terá alguns nomes titulares da Série A. Ao todo, 18 jogadores vão para Marabá. Entre eles, o goleiro titular Marcelo Rangel, os zagueiros Léo Andrade e João Lucas. Além deles, Osorio relacionou os volantes Leonel Picco e Patrick de Paula, o meia Vitor Bueno e os atacantes João Pedro e Alef Manga. Pressionado pelas apresentações do clube abaixo do esperado no Campeonato Paraense, o treinador azulino havia afirmado, em coletiva após o jogo contra o Amazônia, que o Leão Azul iria para o confronto contra o Azulão com um time misto. Além de ser uma partida decisiva no Parazão, os jogadores que disputam a Série A estão sem atuar desde a última quarta-feira (11), quando a equipe enfrentou o Atlético-MG. VEJA MAIS Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil' Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado. Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento Assim, a expectativa é de que os atletas, além de contribuírem na busca pela classificação para a semifinal, entrem em campo para manter o ritmo de jogo. Confira a lista de relacionados Marcelo Rangel Ygor Vinhas João Lucas Marllon Kayky Almeida Thalisson éo Andrade Leonel Picco Zé Ricardo Zé Welison Patrick de Paula Franco Catarozzi Yago Pikachu Vitor Bueno Nico Ferreira João Pedro Alef Manga Marrony Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo parazão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil' Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado. 16.02.26 19h41 Futebol Remo acumula empates, vê pressão aumentar e entra em semana decisiva na temporada Sem vencer há quatro jogos, Leão Azul divide atenções entre Parazão e Série A, convive com cobranças sobre elenco e comissão técnica e encara duelo eliminatório contra o Águia antes de buscar reação no Brasileirão 16.02.26 16h14 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15