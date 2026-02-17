Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

O Remo realizou o último treino nesta terça-feira (17) antes do jogo contra o Águia de Marabá, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com isso, a equipe que vai para Marabá já foi definida. O clube azulino divulgou a lista de relacionados para o duelo e, como afirmou Osorio, o time terá alguns nomes titulares da Série A.

Ao todo, 18 jogadores vão para Marabá. Entre eles, o goleiro titular Marcelo Rangel, os zagueiros Léo Andrade e João Lucas. Além deles, Osorio relacionou os volantes Leonel Picco e Patrick de Paula, o meia Vitor Bueno e os atacantes João Pedro e Alef Manga.

Pressionado pelas apresentações do clube abaixo do esperado no Campeonato Paraense, o treinador azulino havia afirmado, em coletiva após o jogo contra o Amazônia, que o Leão Azul iria para o confronto contra o Azulão com um time misto. Além de ser uma partida decisiva no Parazão, os jogadores que disputam a Série A estão sem atuar desde a última quarta-feira (11), quando a equipe enfrentou o Atlético-MG.

Assim, a expectativa é de que os atletas, além de contribuírem na busca pela classificação para a semifinal, entrem em campo para manter o ritmo de jogo.

Confira a lista de relacionados

Marcelo Rangel

Ygor Vinhas

João Lucas

Marllon

Kayky Almeida

Thalisson

éo Andrade

Leonel Picco

Zé Ricardo

Zé Welison

Patrick de Paula

Franco Catarozzi

Yago Pikachu

Vitor Bueno

Nico Ferreira

João Pedro

Alef Manga

Marrony