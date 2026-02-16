Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números

Mesmo já tendo uma base para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo ainda está em processo de construção. E um dos setores da equipe que mais evidencia essa fase de ajustes é o defensivo. Até o momento, o time de Juan Carlos Osorio disputou 10 partidas e só não levou gol em dois jogos.

Ao todo, foram 13 gols sofridos na temporada até o momento, uma média de 1,3 por partida. No Parazão, a equipe azulina marcou nove vezes, sendo uma das que têm o melhor ataque, e sofreu cinco.

Os dois únicos jogos em que o Leão Azul não foi vazado foram contra o São Francisco, na segunda rodada do Campeonato Paraense, quando empatou por 0 a 0, e na vitória por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, também no Parazão.

Já no Brasileirão, o retorno à elite do futebol brasileiro também tem sido truncado. O Leão Azul levou gols nas três partidas disputadas até o momento: sete.

Em 2025, o Remo encerrou a Série B com 39 gols sofridos em 38 rodadas, desempenho que o colocou entre as seis defesas menos vazadas da competição. Para esta temporada, o setor defensivo do Leão Azul conta com nomes remanescentes do ano passado, como Marcelo Rangel, Klaus, Kayky Almeida e Kawan na zaga, Marcelinho e Sávio pelas laterais. Mas também ganhou reforços, como os zagueiros Léo Andrade, Thalisson e Marllon, além de João Lucas e Cufré.

Em coletiva pós-jogo contra o Atlético-MG, o treinador Osorio disse que não viu a defesa como um dos problemas do time, mas, durante a partida, Marcelo Rangel fez pelo menos quatro defesas importantes, além de ter sido vazado três vezes.

Com a equipe ainda em formação, como destacou Osorio, o treinador tem dividido o time entre a Série A e o Campeonato Paraense. O objetivo é poupar os principais jogadores para a disputa do Brasileirão. Assim, o que se vê nos jogos é um setor defensivo com pouca confiança, "nervoso", e com dificuldades na transição.

Contra o Atlético-MG, por exemplo, o time pecou nas transições defensivas, assim como diante do Mirassol, quando não soube administrar a pressão e o placar. Além disso, erros de posicionamento em campo têm contribuído para deixar espaços para a equipe adversária.

O time azulino volta a jogar na próxima quarta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, contra o Águia de Marabá. O técnico Osorio já afirmou que a equipe será mista.

Confira os jogos do Remo até o momento na temporada

Amazônia Independente x Remo - 1-1 - Paraense 2026

Castanhal x Remo - 2-2 - Paraense 2026

Atlético Mineiro x Remo - 3-3 - Brasileirão 2026

Paysandu x Remo - 1-1 - Paraense 2026

Remo x Águia - 3-0 - Paraense 2026

Remo x Mirassol - 2-2 - Brasileirão 2026

São Francisco-PA x Remo - 0-0 - Paraense 2026

Vitória x Remo - 2-0 - Brasileirão 2026

Remo x Bragantino-PA - 2-1 - Paraense

Remo x Águia - 2-1 - Supercopa Grão-Pará 2026