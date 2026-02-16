Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento O Liberal 16.02.26 12h07 Remo já sofreu cinco gols no Parazão e sete no Brasileirão (Thiago Gomes / O Liberal) Mesmo já tendo uma base para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo ainda está em processo de construção. E um dos setores da equipe que mais evidencia essa fase de ajustes é o defensivo. Até o momento, o time de Juan Carlos Osorio disputou 10 partidas e só não levou gol em dois jogos. Ao todo, foram 13 gols sofridos na temporada até o momento, uma média de 1,3 por partida. No Parazão, a equipe azulina marcou nove vezes, sendo uma das que têm o melhor ataque, e sofreu cinco. Os dois únicos jogos em que o Leão Azul não foi vazado foram contra o São Francisco, na segunda rodada do Campeonato Paraense, quando empatou por 0 a 0, e na vitória por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, também no Parazão. VEJA MAIS Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar Já no Brasileirão, o retorno à elite do futebol brasileiro também tem sido truncado. O Leão Azul levou gols nas três partidas disputadas até o momento: sete. Em 2025, o Remo encerrou a Série B com 39 gols sofridos em 38 rodadas, desempenho que o colocou entre as seis defesas menos vazadas da competição. Para esta temporada, o setor defensivo do Leão Azul conta com nomes remanescentes do ano passado, como Marcelo Rangel, Klaus, Kayky Almeida e Kawan na zaga, Marcelinho e Sávio pelas laterais. Mas também ganhou reforços, como os zagueiros Léo Andrade, Thalisson e Marllon, além de João Lucas e Cufré. Em coletiva pós-jogo contra o Atlético-MG, o treinador Osorio disse que não viu a defesa como um dos problemas do time, mas, durante a partida, Marcelo Rangel fez pelo menos quatro defesas importantes, além de ter sido vazado três vezes. Com a equipe ainda em formação, como destacou Osorio, o treinador tem dividido o time entre a Série A e o Campeonato Paraense. O objetivo é poupar os principais jogadores para a disputa do Brasileirão. Assim, o que se vê nos jogos é um setor defensivo com pouca confiança, "nervoso", e com dificuldades na transição. Contra o Atlético-MG, por exemplo, o time pecou nas transições defensivas, assim como diante do Mirassol, quando não soube administrar a pressão e o placar. Além disso, erros de posicionamento em campo têm contribuído para deixar espaços para a equipe adversária. O time azulino volta a jogar na próxima quarta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, contra o Águia de Marabá. O técnico Osorio já afirmou que a equipe será mista. Confira os jogos do Remo até o momento na temporada Amazônia Independente x Remo - 1-1 - Paraense 2026 Castanhal x Remo - 2-2 - Paraense 2026 Atlético Mineiro x Remo - 3-3 - Brasileirão 2026 Paysandu x Remo - 1-1 - Paraense 2026 Remo x Águia - 3-0 - Paraense 2026 Remo x Mirassol - 2-2 - Brasileirão 2026 São Francisco-PA x Remo - 0-0 - Paraense 2026 Vitória x Remo - 2-0 - Brasileirão 2026 Remo x Bragantino-PA - 2-1 - Paraense Remo x Águia - 2-1 - Supercopa Grão-Pará 2026 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo setor defensivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 FUTEBOL Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado 15.02.26 15h31 FUTEBOL De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão 15.02.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15