Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números

Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento

O Liberal
fonte

Remo já sofreu cinco gols no Parazão e sete no Brasileirão (Thiago Gomes / O Liberal)

Mesmo já tendo uma base para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo ainda está em processo de construção. E um dos setores da equipe que mais evidencia essa fase de ajustes é o defensivo. Até o momento, o time de Juan Carlos Osorio disputou 10 partidas e só não levou gol em dois jogos.

Ao todo, foram 13 gols sofridos na temporada até o momento, uma média de 1,3 por partida. No Parazão, a equipe azulina marcou nove vezes, sendo uma das que têm o melhor ataque, e sofreu cinco.

Os dois únicos jogos em que o Leão Azul não foi vazado foram contra o São Francisco, na segunda rodada do Campeonato Paraense, quando empatou por 0 a 0, e na vitória por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, também no Parazão.

VEJA MAIS

image Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo
Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição

image Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol
João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós

image Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão
Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

Já no Brasileirão, o retorno à elite do futebol brasileiro também tem sido truncado. O Leão Azul levou gols nas três partidas disputadas até o momento: sete.

Em 2025, o Remo encerrou a Série B com 39 gols sofridos em 38 rodadas, desempenho que o colocou entre as seis defesas menos vazadas da competição. Para esta temporada, o setor defensivo do Leão Azul conta com nomes remanescentes do ano passado, como Marcelo Rangel, Klaus, Kayky Almeida e Kawan na zaga, Marcelinho e Sávio pelas laterais. Mas também ganhou reforços, como os zagueiros Léo Andrade, Thalisson e Marllon, além de João Lucas e Cufré.

Em coletiva pós-jogo contra o Atlético-MG, o treinador Osorio disse que não viu a defesa como um dos problemas do time, mas, durante a partida, Marcelo Rangel fez pelo menos quatro defesas importantes, além de ter sido vazado três vezes.

Com a equipe ainda em formação, como destacou Osorio, o treinador tem dividido o time entre a Série A e o Campeonato Paraense. O objetivo é poupar os principais jogadores para a disputa do Brasileirão. Assim, o que se vê nos jogos é um setor defensivo com pouca confiança, "nervoso", e com dificuldades na transição.

Contra o Atlético-MG, por exemplo, o time pecou nas transições defensivas, assim como diante do Mirassol, quando não soube administrar a pressão e o placar. Além disso, erros de posicionamento em campo têm contribuído para deixar espaços para a equipe adversária.

O time azulino volta a jogar na próxima quarta-feira (18), às 20h, no Zinho de Oliveira, contra o Águia de Marabá. O técnico Osorio já afirmou que a equipe será mista. 

Confira os jogos do Remo até o momento na temporada 

  • Amazônia Independente x Remo - 1-1 - Paraense 2026
  • Castanhal x Remo - 2-2 - Paraense 2026 
  • Atlético Mineiro x Remo - 3-3 - Brasileirão 2026 
  • Paysandu x Remo - 1-1 - Paraense 2026
  • Remo x Águia - 3-0 - Paraense 2026 
  • Remo x Mirassol - 2-2 - Brasileirão 2026 
  • São Francisco-PA x Remo - 0-0 - Paraense 2026
  • Vitória x Remo - 2-0 - Brasileirão 2026 
  • Remo x Bragantino-PA - 2-1 - Paraense 
  • Remo x Águia - 2-1 - Supercopa Grão-Pará 2026
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

setor defensivo
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Problema na defesa?

Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números

Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento

16.02.26 12h07

Parazão

Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo

Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição

16.02.26 9h34

FUTEBOL

Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida

Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado

15.02.26 15h31

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

15.02.26 17h55

Parazão

Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo

Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição

16.02.26 9h34

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

16.02.26 7h00

Futebol

Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual

15.02.26 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda