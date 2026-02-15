De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Ao lado de Cametá e Tuna Luso, o Remo também já está classificado para as quartas de finais do Campeonato Paraense 2026. Mesmo com uma campanha regular na competição, o clube azulino se mantém invicto e terá o último compromisso na primeira fase neste domingo (15), contra o Amazônia Independente, ás 15h30, no Baenão, pela 6ª e última rodada do Parazão.

O confronto irá definir a posição do Leão Azul na próxima fase e quem o clube azulino poderá enfrentar nas quartas de finais. A equipe remista deverá entrar em campo com um time B mais uma vez, já que essa tem sido a tônica do técnico Juan Carlos Osorio, que dividiu o grupo para partidas do Parazão e Campeonato Brasileiro da Série A.

Invicto no estadua, na 3ª posição com 9 pontos conquistados e atual detentor do título do Parazão, o Leão Azul quer o bicampeonato em um ano totalmente diferente, com o clube na disputa da elite do futebol nacional. O técnico Juan Carlos Osorio deve manter a base da equipe que venceu o Águia de Marabá e empatou com o Castanhal, com um possível desfalque o do volante Jaderson, que foi substituído na partida diante do Japiim, após contusão.

O Remo deve poupar mais uma vez boa parte da equipe que disputa a Série A do Brasileiro. Poucos serão os jogadores que farão parte dos relacionados para essa partida diante da equipe santarena.

Diante do Amazônia, que retornou à elite do Parazão neste ano, o Remo quer consolidar a classificação e, quem sabe, contando com tropeços do Cametá e Tuna, avançar de fase na ponta da tabela. O Leão terá pela frente o time comandado pelo técnico Walter Lima, um velho conhecido do torcedor azulino, que, ao mesmo tempo possui chances de avançar às quartas de finais, também luta para não ser rebaixado para a Segundinha do Parazão.

O Amazônia atualmente ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Paraense com 5 pontos. Uma vitória faz a equipe de Santarém se livrar do rebaixamento e, dependendo de outros resultados, avançar às quartas de finais. Um empate ou uma derrota, a equipe do Independente terá que secar concorrentes para se manter na elite do Parazão.

Ficha técnica

Local: Baenão

Data: 15.02.2026

Horário: 15h30

Arbitragem: Não divulgado

Remo: Ivan; Marcelinho, Tassano, Kawan, Zé Wellison, Pavani, Cantillo, Panagiots e Freitas; Carlinhos e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Amazônia Independente: Jader; Galvão, Igor Trindade, Juninho e Igor; Dodô, Samuel e Tiago Miranda; Maicon Nascimento, William e Malcon Marinho. Técnico: Walter Lima.