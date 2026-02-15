Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

Fábio Will
fonte

Remo já está classificado para as quartas do estadual (Cristino Martins / O Liberal)

Ao lado de Cametá e Tuna Luso, o Remo também já está classificado para as quartas de finais do Campeonato Paraense 2026. Mesmo com uma campanha regular na competição, o clube azulino se mantém invicto e terá o último compromisso na primeira fase neste domingo (15), contra o Amazônia Independente, ás 15h30, no Baenão, pela 6ª e última rodada do Parazão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O confronto irá definir a posição do Leão Azul na próxima fase e quem o clube azulino poderá enfrentar nas quartas de finais. A equipe remista deverá entrar em campo com um time B mais uma vez, já que essa tem sido a tônica do técnico Juan Carlos Osorio, que dividiu o grupo para partidas do Parazão e Campeonato Brasileiro da Série A.

Invicto no estadua, na 3ª posição com 9 pontos conquistados e atual detentor do título do Parazão, o Leão Azul quer o bicampeonato em um ano totalmente diferente, com o clube na disputa da elite do futebol nacional. O técnico Juan Carlos Osorio deve manter a base da equipe que venceu o Águia de Marabá e empatou com o Castanhal, com um possível desfalque o do volante Jaderson, que foi substituído na partida diante do Japiim, após contusão.

VEJA MAIS

image Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol
João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós

image FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos
Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados

O Remo deve poupar mais uma vez boa parte da equipe que disputa a Série A do Brasileiro. Poucos serão os jogadores que farão parte dos relacionados para essa partida diante da equipe santarena.

Diante do Amazônia, que retornou à elite do Parazão neste ano, o Remo quer consolidar a classificação e, quem sabe, contando com tropeços do Cametá e Tuna, avançar de fase na ponta da tabela. O Leão terá pela frente o time comandado pelo técnico Walter Lima, um velho conhecido do torcedor azulino, que, ao mesmo tempo possui chances de avançar às quartas de finais, também luta para não ser rebaixado para a Segundinha do Parazão.

O Amazônia atualmente ocupa a 10ª posição na tabela do Campeonato Paraense com 5 pontos. Uma vitória faz a equipe de Santarém se livrar do rebaixamento e, dependendo de outros resultados, avançar às quartas de finais. Um empate ou uma derrota, a equipe do Independente terá que secar concorrentes para se manter na elite do Parazão.

Ficha técnica

Local: Baenão

Data: 15.02.2026

Horário: 15h30

Arbitragem: Não divulgado

Remo: Ivan; Marcelinho, Tassano, Kawan, Zé Wellison, Pavani, Cantillo, Panagiots e Freitas; Carlinhos e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Amazônia Independente: Jader; Galvão, Igor Trindade, Juninho e Igor; Dodô, Samuel e Tiago Miranda; Maicon Nascimento, William e Malcon Marinho. Técnico: Walter Lima.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

remo

remo x amazônia independente

parazão

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Remo empata com o Amazônia no Baenão e time azulino sai vaiado pela torcida

Leão se mantém invicto no Parazão, mas torcida azulina ficou na bronca com o resultado

15.02.26 15h31

FUTEBOL

De olho na liderança, Remo pega Amazônia no Baenão pela última rodada do Parazão

Leão Azul está invicto e ainda sonha com a classificação em primeiro no Parazão

15.02.26 7h30

PILHADO

Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou'

Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão

13.02.26 19h41

BAIXA

Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave

O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação

13.02.26 19h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Paulistão 2026: quartas de final terão Portuguesa x Corinthians; São Paulo pega único invicto

15.02.26 23h42

novo comando

Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, é anunciado como técnico do Nottingham Forest

Será o quarto treinador do clube, que está uma posição e três pontos acima da zona de rebaixamento da Premier League

15.02.26 10h52

Internacional goleia Ypiranga e encaminha vaga na final do Gauchão

15.02.26 23h37

NATAÇÃO

Ana Marcela Cunha leva o ouro nos 10km nos Jogos Mundiais Militares

Brasileira venceu a prova na distância olímpica em chegada acirrada com francesas

23.10.19 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda