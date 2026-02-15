Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 11h30, Augsburg e Heidenheim jogarão pela Bundesliga (X/ @FCH1846)

Os jogos de hoje, neste domingo (15/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana e La Liga.

Às 13h30, o RB Leipzig enfrentará o Wolfsburg pela Bundesliga. Já às 16h45, o Napoli enfrentará o Roma pelo Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Augsburg x Heidenheim - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Leipzig x Wolfsburg - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Oviedo x Athletic Bilbao - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Rayo Vallecano x Atlético Madrid - 12h15 - XSports e Disney+
  3. Levante x Valencia - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Mallorca x Betis - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Sassuolo - 08h30 - Disney+
  2. Parma x Verona - 11h - Disney+
  3. Cremonese x Genoa - 11h - Disney+
  4. Torino x Bologna - 14h - Disney+
  5. Napoli x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Rayo Vallecano x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Real Oviedo e Ath Bilbao; veja o horário

O jogo entre Real Oviedo x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 10h.

Onde assistir ao jogo de Leipzig e Wolfsburg; veja o horário

O jogo entre Leipzig x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Napoli e Roma; veja o horário

O jogo entre Napoli x Roma terá transmissão ao vivo pela pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Real Oviedo x Athletic Bilbao - La Liga
  2. 14h30 - Levante x Valencia - La Liga
  3. 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 13h30 - Leipzig x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Udinese x Sassuolo - Campeonato Italiano
  2. 10h - Real Oviedo x Athletic Bilbao - La Liga
  3. 11h - Parma x Verona - Campeonato Italiano
  4. 11h - Cremonese x Genoa - Campeonato Italiano
  5. 12h15 - Rayo Vallecano x Atlético Madrid - La Liga
  6. 14h - Torino x Bologna - Campeonato Italiano
  7. 14h30 - Levante x Valencia - La Liga
  8. 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano
  9. 17h - Mallorca x Betis - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Augsburg x Heidenheim - Bundesliga
  2. 13h30 - Leipzig x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

