Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga e Campeonato Espanhol movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 15.02.26 7h00 Às 11h30, Augsburg e Heidenheim jogarão pela Bundesliga (X/ @FCH1846) Os jogos de hoje, neste domingo (15/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana e La Liga. Às 13h30, o RB Leipzig enfrentará o Wolfsburg pela Bundesliga. Já às 16h45, o Napoli enfrentará o Roma pelo Campeonato Italiano. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Augsburg x Heidenheim - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Leipzig x Wolfsburg - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Oviedo x Athletic Bilbao - 10h - ESPN 4 e Disney+ Rayo Vallecano x Atlético Madrid - 12h15 - XSports e Disney+ Levante x Valencia - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Mallorca x Betis - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Sassuolo - 08h30 - Disney+ Parma x Verona - 11h - Disney+ Cremonese x Genoa - 11h - Disney+ Torino x Bologna - 14h - Disney+ Napoli x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Rayo Vallecano x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 12h15. Onde assistir ao jogo de Real Oviedo e Ath Bilbao; veja o horário O jogo entre Real Oviedo x Ath. Bilbao terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 10h. Onde assistir ao jogo de Leipzig e Wolfsburg; veja o horário O jogo entre Leipzig x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Napoli e Roma; veja o horário O jogo entre Napoli x Roma terá transmissão ao vivo pela pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Real Oviedo x Athletic Bilbao - La Liga 14h30 - Levante x Valencia - La Liga 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano SporTV 13h30 - Leipzig x Wolfsburg - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Udinese x Sassuolo - Campeonato Italiano 10h - Real Oviedo x Athletic Bilbao - La Liga 11h - Parma x Verona - Campeonato Italiano 11h - Cremonese x Genoa - Campeonato Italiano 12h15 - Rayo Vallecano x Atlético Madrid - La Liga 14h - Torino x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Levante x Valencia - La Liga 16h45 - Napoli x Roma - Campeonato Italiano 17h - Mallorca x Betis - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Augsburg x Heidenheim - Bundesliga 13h30 - Leipzig x Wolfsburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. Palavras-chave
jogos de hoje
Onde assistir
quais jogos vão passar ao vivo 