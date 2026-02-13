Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.02.26 16h00 O Osasuna soma 5 pontos a mais que o Elche em La Liga (X/ @elchecf) Elche x Osasuna disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 24° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Osasuna ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Osasuna está em 9° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Elche ocupa a 15° posição e soma 5 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Elche x Osasuna: prováveis escalações Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Petrot, Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Germán Valera, André Silva, Álvaro Rodríguez. Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz; Raúl Moro, Ante Budimir, Víctor Muñoz. FICHA TÉCNICA Elche x Osasuna Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Elche Osasuna La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31