Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga

Elche x Osasuna disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 24° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Elche x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Osasuna está em 9° lugar com 8 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Elche ocupa a 15° posição e soma 5 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 35 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Espanhol.

VEJA MAIS

Elche x Osasuna: prováveis escalações

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Petrot, Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Germán Valera, André Silva, Álvaro Rodríguez.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz; Raúl Moro, Ante Budimir, Víctor Muñoz.

FICHA TÉCNICA

Elche x Osasuna

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 17h