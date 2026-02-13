Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano

Pisa x Milan disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 25° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pisa x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Milan é o vice-líder da Série A italiana e acumula 14 vitórias, 8 empates, 1 derrota, 38 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 22 rodadas da competição.

Já o Pisa é o vice-lanterna do Campeonato Italiano com 1 vitória, 12 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 13 rodadas.

VEJA MAIS

Pisa x Milan: prováveis escalações

Pisa: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Angori; Stojilkovic, Moreo; Durosinmi. Técnico: Oscar Hiljemark.

Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

FICHA TÉCNICA

Pisa x Milan

Campeonato Italiano

Local: Arena Garibaldi, em Pisa, Itália

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 16h45