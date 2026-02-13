Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.02.26 15h45 Enquanto o Milan está invicto há 22 rodadas e tem apenas 1 derrota, o Pisa está sem vitórias há 13 rodadas e tem apenas 1 vitória (X/ @acmilan) Pisa x Milan disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 25° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pisa x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Milan é o vice-líder da Série A italiana e acumula 14 vitórias, 8 empates, 1 derrota, 38 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 22 rodadas da competição. Já o Pisa é o vice-lanterna do Campeonato Italiano com 1 vitória, 12 empates, 11 derrotas, 19 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 13 rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Pisa x Milan: prováveis escalações Pisa: Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Angori; Stojilkovic, Moreo; Durosinmi. Técnico: Oscar Hiljemark. Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri. FICHA TÉCNICA Pisa x Milan Campeonato Italiano Local: Arena Garibaldi, em Pisa, Itália Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Pisa Milan jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31