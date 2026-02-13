Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra

Hull City x Chelsea disputam hoje, sexta-feira (13/02), a quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio MKM, em Kingston upon Hull , Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hull x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Hull City goleou o Preston por 3 a 0, venceu o Swansea City por 2 a 1, superou o Blackburn Rovers por 1 a 0, empatou sem gols com o Watford e perdeu para o Bristol City por 3 a 2.

Chelsea passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Napoli, outra de mesmo placar contra o West Ham, uma derrota de 1 a 0 para o Arsenal, uma vitória de 3 a 1 sobre o Wolves e um empate de 2 a 2 com o Leeds.

Hull x Chelsea: prováveis escalações

Hull: Pandur; Coyle, Egan, McNair e Hughes; Giles, Lundstram e Slater; Gelhardt, Joseph e McBurnie. Técnico: Sergej Jakirovic.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA

Hull City x Chelsea

Copa da Inglaterra

Local: Estádio MKM, em Kingston upon Hull , Inglaterra

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 16h45