Santa Clara x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Liga Portugal

Santa Clara x Benfica disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Santa Clara x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica permanece invicto no 3° lugar da Liga Portugal e acumula 14 vitórias, 7 empates, 44 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na competição.

Já o Santa Clara está em 16° lugar e soma 4 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 8 rodadas do Campeonato Português.

Santa Clara x Benfica: prováveis escalações

Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Frederico Venâncio, Sidney Lima, Paulo Victor, Serginho, Gustavo Klismahn, Pedro Ferreira, Wendel Silva, Vinícius Lopes, Gabriel Silva. Técnico: Petit.

Benfica: Anatoliy Trubin, Sidny Cabral, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Santa Clara x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Portugal

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 15h30