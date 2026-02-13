Santa Clara x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Liga Portugal Santa Clara e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 13.02.26 14h30 Benfica soma 32 pontos a mais que Santa Clara no Campeonato Português (X/ @SLBenfica) Santa Clara x Benfica disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Santa Clara x Benfica ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ e pela ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benfica permanece invicto no 3° lugar da Liga Portugal e acumula 14 vitórias, 7 empates, 44 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na competição. Já o Santa Clara está em 16° lugar e soma 4 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe não vence há 8 rodadas do Campeonato Português. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Rennes x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1 Rennes e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Santa Clara x Benfica: prováveis escalações Santa Clara: Gabriel Batista, Lucas Soares, Frederico Venâncio, Sidney Lima, Paulo Victor, Serginho, Gustavo Klismahn, Pedro Ferreira, Wendel Silva, Vinícius Lopes, Gabriel Silva. Técnico: Petit. Benfica: Anatoliy Trubin, Sidny Cabral, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho. FICHA TÉCNICA Santa Clara x Benfica Campeonato Português Local: Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Portugal Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santa Clara benfica jogos de hoje Campeonato Português Liga Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31