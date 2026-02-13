Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Rennes x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1

Rennes e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
O PSG soma 20 pontos a mais que o Rennes e está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG)

Rennes x Paris Saint-Germain disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Francês, Ligue 1. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Roazhon Park, em Rennes, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Rennes x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1 e acumula 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 48 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Francês.

Já o Rennes está em 6° lugar com 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Rennes x PSG: prováveis escalações

Rennes: Brice Samba, Seidu, Brassier, Rouault, Camara, Szymanski, Rongier, Tamari, Nordin, Embolo, Lepaul. Técnico: Sébastien Tambouret.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA
Rennes x Paris Saint-Germain
Ligue 1
Local: Roazhon Park, em Rennes, França
Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

