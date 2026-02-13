Rennes x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1 Rennes e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 13.02.26 14h00 O PSG soma 20 pontos a mais que o Rennes e está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG) Rennes x Paris Saint-Germain disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Roazhon Park, em Rennes, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rennes x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1 e acumula 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 48 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias pelo Campeonato Francês. Já o Rennes está em 6° lugar com 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al-Feiha jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Rennes x PSG: prováveis escalações Rennes: Brice Samba, Seidu, Brassier, Rouault, Camara, Szymanski, Rongier, Tamari, Nordin, Embolo, Lepaul. Técnico: Sébastien Tambouret. PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembélé, Barcola. Técnico: Luis Enrique. FICHA TÉCNICA Rennes x Paris Saint-Germain Ligue 1 Local: Roazhon Park, em Rennes, França Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rennes Paris Saint-Germain PSG jogos de hoje Ligue 1 Campeonato Francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31