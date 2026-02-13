Al-Ittihad x Al Feiha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al-Feiha disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ittihad x Al Feiha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 7° colocado da Série A saudita e acumula 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 25 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Al Feiha está em 12° lugar e soma 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 33 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Saudita.

VEJA MAIS

Al-Ittihad x Al-Feiha: prováveis escalações

Al Ittihad: Rajkovic; Mitaj, Kadesh, Pereira, Al-Shanqeeti; Doumbia, Fabinho; Al-Julaydan, Aouar, Diaby; En-Nesyri.

Al Feiha: Mosquera; Bamsaud, Villanueva, Smalling, Al-Baqawi; Jason, Benzia, Semedo, Kaabi, Dahal; Sakala.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Feiha

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 14h30