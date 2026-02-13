Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 Fábio Will 13.02.26 12h43 Segundinha contará com clubes de várias regiões do Estado (Fábio Costa / O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou o regulamento oficial do Campeonato Paraense Série A2 de 2026, a famosa “Segundinha”. A competição contará com 12 clubes e será disputada em quatro fases, definindo dois acessos à elite do futebol estadual e dois rebaixamentos à Série A3. A competição ainda não possui data para iniciar. O torneio será regido pelo Regulamento Específico da Competição (REC), pelo Regulamento Geral das Competições da FPF (RGC) e por diretrizes técnicas emitidas pelo Departamento de Competições da entidade que comanda o futebol paraense. Critérios de participação Poderão disputar a Série A2 os clubes regularizados junto à CBF e à FPF, além das equipes remanescentes da Série A2 de 2025, os rebaixados da Série A1 de 2025 e os dois clubes com melhores percentuais de aproveitamento entre os últimos colocados da edição anterior. Ao todo, 12 equipes participarão da competição, são eles: Atlético Clube Izabelense Canaã Futebol Clube Carajás Futebol Clube Clube Atlético Paraense Independente Atlético Clube (Tucuruí) Paragominas Futebol Clube Santos Atlético Clube do Pará Sociedade Esportiva Caeté Sport Clube Itupiranga Tapajós Futebol Clube União Paraense Futebol Clube Urumajó Futebol Clube Em caso de desistência Caso haja desistência antes do início do torneio, a FPF poderá convocar outras equipes conforme critérios técnicos estabelecidos no regulamento. Forma de disputa O Paraense Série A2 2026 será dividido em quatro fases: Na primeira fase, os 12 clubes serão distribuídos por sorteio em quatro grupos (A, B, C e D), com três equipes cada. As equipes se enfrentam dentro dos grupos em jogos de ida e volta. Ao fim da fase, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Os dois clubes com as piores campanhas entre os quatro últimos colocados dos grupos serão rebaixados para a Série A3 de 2027. Quartas de final As quartas de finais serão disputadas por oito clubes em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Os confrontos seguem o cruzamento entre grupos: 1º do A x 2º do B 1º do B x 2º do A 1º do C x 2º do D 1º do D x 2º do C Em caso de empate em pontos após os dois jogos, o critério de desempate será saldo de gols, caso tenha um empate, a vaga será decidida nas disputas por pênaltis.Os quatro vencedores avançam às semifinais. Semifinal As semifinais também serão disputadas em jogos de ida e volta. Os confrontos serão: Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo F Vencedor do Grupo G x Vencedor do Grupo H Em caso de igualdade, o desempate será por saldo de gols e, persistindo o empate, pênaltis. Os dois clubes vencedores garantem automaticamente o acesso ao Campeonato Paraense Série A1 de 2026. Final A decisão será disputada em partida única entre os vencedores das semifinais. O mando de campo será definido pela FPF, priorizando a cidade do clube de melhor campanha geral, além de critérios comerciais e de transmissão. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis. 