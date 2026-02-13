Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou o regulamento oficial do Campeonato Paraense Série A2 de 2026, a famosa “Segundinha”. A competição contará com 12 clubes e será disputada em quatro fases, definindo dois acessos à elite do futebol estadual e dois rebaixamentos à Série A3. A competição ainda não possui data para iniciar.

O torneio será regido pelo Regulamento Específico da Competição (REC), pelo Regulamento Geral das Competições da FPF (RGC) e por diretrizes técnicas emitidas pelo Departamento de Competições da entidade que comanda o futebol paraense.

Critérios de participação

Poderão disputar a Série A2 os clubes regularizados junto à CBF e à FPF, além das equipes remanescentes da Série A2 de 2025, os rebaixados da Série A1 de 2025 e os dois clubes com melhores percentuais de aproveitamento entre os últimos colocados da edição anterior. Ao todo, 12 equipes participarão da competição, são eles:

Atlético Clube Izabelense

Canaã Futebol Clube

Carajás Futebol Clube

Clube Atlético Paraense

Independente Atlético Clube (Tucuruí)

Paragominas Futebol Clube

Santos Atlético Clube do Pará

Sociedade Esportiva Caeté

Sport Clube Itupiranga

Tapajós Futebol Clube

União Paraense Futebol Clube

Urumajó Futebol Clube

Em caso de desistência

Caso haja desistência antes do início do torneio, a FPF poderá convocar outras equipes conforme critérios técnicos estabelecidos no regulamento.

Forma de disputa

O Paraense Série A2 2026 será dividido em quatro fases: Na primeira fase, os 12 clubes serão distribuídos por sorteio em quatro grupos (A, B, C e D), com três equipes cada. As equipes se enfrentam dentro dos grupos em jogos de ida e volta. Ao fim da fase, os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Os dois clubes com as piores campanhas entre os quatro últimos colocados dos grupos serão rebaixados para a Série A3 de 2027.

Quartas de final

As quartas de finais serão disputadas por oito clubes em sistema eliminatório, com jogos de ida e volta. Os confrontos seguem o cruzamento entre grupos:

1º do A x 2º do B

1º do B x 2º do A

1º do C x 2º do D

1º do D x 2º do C

Em caso de empate em pontos após os dois jogos, o critério de desempate será saldo de gols, caso tenha um empate, a vaga será decidida nas disputas por pênaltis.Os quatro vencedores avançam às semifinais.

Semifinal

As semifinais também serão disputadas em jogos de ida e volta. Os confrontos serão:

Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo F

Vencedor do Grupo G x Vencedor do Grupo H

Em caso de igualdade, o desempate será por saldo de gols e, persistindo o empate, pênaltis. Os dois clubes vencedores garantem automaticamente o acesso ao Campeonato Paraense Série A1 de 2026.

Final

A decisão será disputada em partida única entre os vencedores das semifinais. O mando de campo será definido pela FPF, priorizando a cidade do clube de melhor campanha geral, além de critérios comerciais e de transmissão. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nos pênaltis.