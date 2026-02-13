Al-Hilal x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pelo Campeonato Saudita

Al-Hilal x Al-Ettifaq disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 12h25 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al-Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h25 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 15 vitórias, 5 empates, 53 gols marcados e 18 gols sofridos. A equipe é a única ainda invicta na Série A saudita.

Já Al Ettifaq está em 6° lugar com 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 30 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Al-Hilal x Al Ettifaq: prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Al Yami, Koulibaly, Lajami e Theo Hernández; Milinkovic-Savic, Rúben Neves e N. Al-Dawsari; Malcolm, Benzema e Salem Al-Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Ettifaq: Rodak; Francisco Calvo, Hindi, Hendry e Al Otaibi; Mukhtar Ali, Wijnaldum, João Costa e Álvaro Medrán; Al-Ghannam e Ahmed Hassan. Técnico: Saad Al Shehri.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Ettifaq

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 12h25