Al-Shabab x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/02) pelo Campeonato Saudita

Al Shabab e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli soma 28 pontos a mais que Al Shabab no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al-Shabab x Al-Ahli disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 10h55 (horário de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Shabab x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h55 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli é o 4° colocado da Série A saudita e acumula 14 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas do Campeonato Saudita.

Al Shabab ocupa a 13° posição com 4 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Al-Shabab x Al Ahli: prováveis escalações

Al Shabab: Grohe; Fawaz Al Saqour, Mohammed Al Shwirekh, Ali Al Bulaihi, Wesley e Hussain Al Sibyani; Josh Brownhill, Vicnet Sierro, Ali Al Asmari e Carrasco; Haroune Camara. Técnico: Imanol Alguacil.

Al Ahli: Mendy; Ali Majrashi, Hamed, Ibañez e Hawsawi; Atangana, Kessie e Millot; Mahrez, Toney e Galeno. Técnico: Matthias Jaissle.

FICHA TÉCNICA
Al Shabab x Al Ahli
Campeonato Saudita
Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 10h55

