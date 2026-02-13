Al-Shabab x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/02) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Ahli jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.02.26 10h40 Al Ahli soma 28 pontos a mais que Al Shabab no Campeonato Saudita (X/ @ALAHLI_FCEN) Al-Shabab x Al-Ahli disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 22° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 10h55 (horário de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Shabab x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 10h55 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli é o 4° colocado da Série A saudita e acumula 14 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 35 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas do Campeonato Saudita. Al Shabab ocupa a 13° posição com 4 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 19 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Shabab x Al Ahli: prováveis escalações Al Shabab: Grohe; Fawaz Al Saqour, Mohammed Al Shwirekh, Ali Al Bulaihi, Wesley e Hussain Al Sibyani; Josh Brownhill, Vicnet Sierro, Ali Al Asmari e Carrasco; Haroune Camara. Técnico: Imanol Alguacil. Al Ahli: Mendy; Ali Majrashi, Hamed, Ibañez e Hawsawi; Atangana, Kessie e Millot; Mahrez, Toney e Galeno. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Shabab x Al Ahli Campeonato Saudita Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, 10h55 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Shabab al ahli jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31