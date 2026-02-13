Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. Caio Maia 13.02.26 10h56 Parazão terá a última rodada domingo. (Igor Mota | O Liberal) Com a quinta rodada concluída, Parazão chega ao capítulo decisivo da primeira fase neste domingo, às 15h30, com todos os seis jogos marcados para o mesmo horário e cenário aberto tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Apenas três equipes já têm presença assegurada nas quartas de final: Cametá, Tuna Luso e Remo. As outras cinco vagas seguem indefinidas e serão disputadas por oito clubes, o que mantém a expectativa elevada para a rodada derradeira. Líder com 11 pontos, o Cametá já está garantido no mata-mata, mas ainda briga para confirmar a melhor campanha geral. Tuna e Remo aparecem logo atrás, com nove pontos cada, também assegurados na próxima fase, mas atentos à possibilidade de melhorar suas posições e, consequentemente, garantir vantagens no cruzamento das quartas. A disputa pelas últimas vagas envolve clubes tradicionais e equipes que surpreenderam ao longo da competição. Paysandu, por exemplo, ainda depende de resultado para avançar. Também seguem na briga Castanhal, Capitão Poço, Águia de Marabá, Santa Rosa, São Raimundo, Amazônia Independente e São Francisco. Classificação do Parazão 2026 Standings provided by Sofascore Jogos da última rodada – Domingo (15h30) Águia de Marabá x Cametá — Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá Bragantino Clube do Pará x Tuna — Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa Remo x Amazônia — Baenão Capitão Poço x Castanhal — Rufinão, em Capitão Poço Santa Rosa x Paysandu — Ipixunão, em Ipixuna São Raimundo x São Francisco — Municipal de Belterra Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia jornal amazônia classificação parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu encara o Santa Rosa em decisão por vaga na próxima fase do Parazão Papão precisa vencer em Ipixuna do Pará para garantir classificação na última rodada 13.02.26 18h35 FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 Futebol Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação Três equipes já têm presença assegurada na próxima fase. Outras cinco vagas seguem indefinidas. 13.02.26 10h56 FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31