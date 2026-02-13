Parazão 2026 tem Remo garantido nas quartas e Paysandu na briga; veja classificação

Com a quinta rodada concluída, Parazão chega ao capítulo decisivo da primeira fase neste domingo, às 15h30, com todos os seis jogos marcados para o mesmo horário e cenário aberto tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.

Apenas três equipes já têm presença assegurada nas quartas de final: Cametá, Tuna Luso e Remo. As outras cinco vagas seguem indefinidas e serão disputadas por oito clubes, o que mantém a expectativa elevada para a rodada derradeira.

Líder com 11 pontos, o Cametá já está garantido no mata-mata, mas ainda briga para confirmar a melhor campanha geral. Tuna e Remo aparecem logo atrás, com nove pontos cada, também assegurados na próxima fase, mas atentos à possibilidade de melhorar suas posições e, consequentemente, garantir vantagens no cruzamento das quartas.

A disputa pelas últimas vagas envolve clubes tradicionais e equipes que surpreenderam ao longo da competição. Paysandu, por exemplo, ainda depende de resultado para avançar. Também seguem na briga Castanhal, Capitão Poço, Águia de Marabá, Santa Rosa, São Raimundo, Amazônia Independente e São Francisco.

Classificação do Parazão 2026

Standings provided by Sofascore

Jogos da última rodada – Domingo (15h30)

Águia de Marabá x Cametá — Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá

Bragantino Clube do Pará x Tuna — Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa

Remo x Amazônia — Baenão

Capitão Poço x Castanhal — Rufinão, em Capitão Poço

Santa Rosa x Paysandu — Ipixunão, em Ipixuna

São Raimundo x São Francisco — Municipal de Belterra