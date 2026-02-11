Cametá vence o Paysandu no Parque do Bacurau e assume a liderança do Parazão Mapará foi soberano na partida, controlou o jogo e venceu com autoridade a equipe bicolor Fábio Will 11.02.26 22h05 Mapará não deixou o Paysandu jogar e venceu com autoridade (Jorge Luís Totti/Paysandu) Após uma boa partida contra o Remo no clássico Re-Pa, o Paysandu não segurou o Cametá e perdeu para o Mapará por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. Com gols de Taboca e Sampaio, todos no primeiro tempo, o Cametá venceu e assumiu a liderança do Parazão com 11 pontos e deixa o Paysandu na 5ª posição momentaneamente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Cametá jogando em casa e com o apoio da torcida, teve um primeiro tempo impecável. A equipe comandada pelo técnico Rogerinho Gameleira foi bastante consistente na partida, criou boas oportunidades e não deixou o Paysandu jogar. O Paysandu do clássico contra o Remo, no último domingo (8), não foi o mesmo no primeiro tempo diante do Cametá. A equipe do Mapará foi aplicada e abriu o placar aos 15 minutos, com Taboca, que recebeu bom passe de Fidel pela esquerda e finalizou cruzado, forte, no canto esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. Após o gol, o Paysandu teve um pouco mais de iniciativa, teve a posse de bola, trocava passes, mas sem muita objetividade. O clube bicolor se manteve um pouco mais no ataque, porém, abriu espaço para o Cametá, que tentava explorar o contra-ataque. E foi em uma saída rápida do Mapará Elétrico que saiu o segundo gol. O Paysandu perdeu a bola no campo de ataque pelo lado direito, o Cametá saiu tocando em velocidade, a bola chegou em Fidel, que toca na direita para Germano, que cruza para a área e encontra Sampaio, sozinho dentro da área, que domina com tranquilidade e na saída do goleiro Gabriel Mesquita, colocou no canto direito, marcando o segundo do Mapará, aos 47 minutos. Na volta do intervalo, o Paysandu voltou com substituição, colocando o Libonati no lugar de Pedro Henrique. A equipe bicolor voltou a ter pose de bola, mas não conseguia furar a defesa do Cametá, que se defendia bem e levava perigo quando encaixava saídas rápidas principalmente pelos lados do gramado. O técnico do Paysandu, Júnior Rocha, voltar a mexer na equipe colocando Salomoni e Thaylon, nas vagas de Hinkel e Henrico buscando melhorar a criatividade no setor ofensivo do Papão. Por outro lado, o Cametá tentava dar “oxigênio” na equipe e segurar o jogo. O Paysandu tentou várias vezes em cruzamentos buscando o atacante Ítalo, em uma delas jogador bicolor dominou sozinho na área e chutou forte, mas o goleiro do Mapará fez um milagre e salvou o Cametá, fechando a partida em 2 a 0. Panorama Com a vitória diante do Paysandu, o Cametá assumiu a liderança do Parazão com 11 pontos, porém, o Remo pode alcançar a mesma pontuação do Mapará, caso vença o Castanhal nesta quinta-feira (12), no Modelão. Já o Paysandu perdeu duas posições e caiu para a 5ª colocação com 7 pontos e pode ser ultrapassado na rodada, que fecha nesta quinta. Agenda O próximo adversário do Mapará será o Águia, em Marabá (PA) e o Paysandu encara o Santa Rosa, na cidade de Ipixuna (PA). As partidas ocorrerão no domingo (15), todas às 15h30, pela última rodada do Parazão, que definirá os classificados e os rebaixados. FICHA TÉCNICA Local: Parque do Bacurau – Cametá (PA) Data: 11.02.2024 Horário: 20h Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva Auxiliares: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva Gols: Taboca e Sampaio (Cametá) Cartões amarelos: Gabriel Vigia, Fidel e Tauã (Cametá); Kleiton Pego, Henrico e Pedro Henrique (Paysandu) Cametá: João Manoel; Gabriel Vigia (Rodrigo), Daniel Dede, Hyago e taboca; Guly, Tauã, Tiago Índio (Eduardo Elias) e Germano (Marudá) ; Sampaio (Tite) e Fidel (Elivelton). Técnico: Rogerinho Gameleira. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana (Luccão) e Facundo Binifazi; Henrico (Salomani), Libonati (Pedro Henrique) e Marcinho; Kleiton Pego, Hinkel (Thalyson) e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha. 