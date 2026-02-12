Vasco perde para o Bahia em casa e segue sem vencer no Brasileiro

O início do Vasco no Campeonato Brasileiro não é nada animador para o seu torcedor. Pela terceira rodada, nesta quarta-feira, foi novamente derrotado, desta vez para o Bahia por 1 a 0, em São Januário, e segue sem vencer na competição. Do outro lado, o time nordestino segue invicto e, de quebra, divide a liderança com o São Paulo.

Em três jogos, além da derrota na estreia para o Mirassol, somou ponto somente diante da Chapecoense, na rodada passada, ao ceder o empate nos acréscimos. Com apenas um ponto, aparece na zona de rebaixamento, à frente somente do Corinthians, que ainda atua na rodada. Já o Bahia chegou a sete pontos e só aparece na segunda colocação devido aos critérios de desempates.

Dentro de campo, o Vasco foi tímido, apesar de alternar bons momentos, pouco foi efetivo quando o assunto foi colocar a bola na rede. Nem mesmo a estreia do atacante Spinelli mudou o panorama da partida. O novo reforço foi bastante participativo, mas ainda longe do entrosamento com os companheiros. Ao contrário do Bahia, que aproveitou as chances que teve e venceu com um golaço de Luciano Juba, que sonha com uma vaga na Copa do Mundo.

Mesmo diante do torcedor, o Vasco encontrou dificuldades no começo da partida. Vendo o Bahia marcar pressão na sua saída de bola, tinha poucas válvulas de escape e era refém da transição longa. O time até assustou em cobrança de falta de Coutinho, mas dois minutos depois, aos 21, viu os baianos abrirem o placar.

Em jogada ensaiada, Everton Ribeiro cobrou escanteio na marca do pênalti e Luciano Juba chegou livre para acertar um belo chute de primeira. Após o gol, o Bahia diminuiu a intensidade. O Vasco até conseguiu equilibrar e ter presença ofensiva, principalmente com Andrés Gómez, mas ficou longe de ir com a igualdade para os vestiários.

O Vasco voltou do intervalo mais disposto. Acionando Puma, o lateral abusava de cruzamentos na área, mas sem sucesso. Vendo o time pouco efetivo à frente, Diniz promoveu a estreia de Spinelli e a entrada de Hinestroza. Enquanto isso, o Bahia explorava o contra-ataque e desperdiçou grande chance com Juba, tentando encobrir Jardim.

O Vasco seguia sem sucesso com o jogo aéreo, mesmo com dois centroavantes na área. Além do nível baixo nos cruzamentos, as transições também pouco funcionavam, facilitando a vida do Bahia, que era firme na marcação. A reta final seguiu desanimadora, com os erros sendo protagonistas e o time baiano levou o triunfo sem sustos.

Pressionado, o Vasco agora tem pela frente o Volta Redonda, também em São Januário, pelo jogo único das quartas de final do Campeonato Carioca, no sábado, às 21h30. Também no sábado, o Bahia encara o Jacuipense, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O time de Rogério Ceni já está classificado para as semifinais do Estadual.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 BAHIA

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Thiago Mendes (GB), Barros e Philippe Coutinho (Johan Rojas); Andrés Gómez, Brenner (Spinelli) e Nuno Moreira (Marino Hinestroza). Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, Kanu (Gabriel Xavier), Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas (Erick), Acevedo e Everton Ribeiro; Cristian Oliveira, Willian José (Everaldo) e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Luciano Juba, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Puma Rodríguez, Thiago Mendes, Barros, Paulo Henrique, Caio Alexandre, Cristian Olivera, Acevedo, Ronaldo e Kanu.

RENDA - R$ 727.772,00.

PÚBLICO - 11.477 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).