Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais

O Remo se manifestou oficialmente após o empate em 3 a 3 com o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (11), na Arena MRV, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota publicada no site oficial, por meio da diretoria jurídica, o clube azulino demonstrou preocupação com o que classificou como “graves equívocos” da arbitragem.

No comunicado, o Remo cita nominalmente os árbitros Matheus Delgado Candançan (SP) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) e afirma que decisões tomadas durante a partida impactaram diretamente o resultado do confronto.

Entre os principais pontos destacados pelo clube está a anulação de um gol que, segundo a diretoria, foi legítimo. O Remo afirma que houve “gol legítimo do Remo indevidamente anulado, sem justificativa técnica consistente, comprometendo o equilíbrio da partida, principalmente quando o árbitro estava próximo ao lance e nada marcou”., afirmou o Remo.

Outro lance questionado envolve o terceiro gol do Atlético-MG. De acordo com a nota, houve erro na análise do impedimento. O clube sustenta que foi um “gol final do Atlético Mineiro em posição clara de impedimento, não assinalado pela arbitragem de campo nem corrigido pelo VAR, apesar das evidências em que as linhas estão traçadas de maneira equivocada”.

O Remo também reclama de um lance envolvendo o goleiro do Galo no terceiro gol azulino. Segundo o posicionamento oficial, houve infração passível de expulsão: “No terceiro gol do Remo, lance com evidente infração do goleiro adversário, que, ao impedir oportunidade clara de gol fora das regras, deveria ter sido punido com cartão vermelho, conforme determinam as regras”.

Apesar das críticas, o clube ressaltou respeito às instituições e à competição, mas afirmou que não poderia se manter em silêncio diante dos acontecimentos. Na nota, o Remo declarou que “respeita as instituições, a arbitragem e a competição. No entanto, não pode se calar diante de erros sucessivos e determinantes que comprometeram o resultado da partida e prejudicaram sua torcida, seus atletas e todo o trabalho desenvolvido”.

O comunicado ainda cobra maior rigor técnico e responsabilidade no uso do árbitro de vídeo. “O futebol brasileiro exige profissionalismo, responsabilidade e critérios técnicos uniformes. O uso do VAR existe justamente para evitar que equívocos dessa magnitude ocorram”, pontuou o clube.

Por fim, o clube informou que adotará medidas formais junto às instâncias competentes. “Diante dos fatos, o Clube do Remo adotará as medidas cabíveis junto às instâncias competentes, solicitando a análise formal dos lances e providências necessárias para que situações como esta não se repitam. Seguimos firmes, lutando dentro e fora de campo, com respeito, mas também com a contundência que a história e a grandeza do Remo exigem”, conclui a nota.