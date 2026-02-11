Com Brasileirão no calendário, Remo apresenta equipe feminina e inicia temporada de 2026 Entre as competições, a equipe azulina terá a disputa do Brasileirão A3 O Liberal 11.02.26 13h10 Time conta com jogadores experientes e novas promessas (Divulgação / Ascom Remo) Enquanto a equipe masculina já disputa o Brasileirão, o Remo apresentou nesta semana a equipe feminina de 2026. Em uma cerimônia realizada na sede social do clube, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, deu boas-vindas à comissão técnica e deu início oficialmente à temporada do futebol feminino do Leão Azul. No encontro, o Remo anunciou que o treinador da equipe será o experiente Mercy Nunes. Renan Felizardo será o preparador físico do time. “Muito feliz de estar nessa casa. O presidente Tonhão me fez o convite para tocar o projeto Futebol Feminino Forte do Norte. Aqui fui bicampeão paraense, tive o acesso da A3 para a A2 e fui vice-campeão brasileiro. Vamos retornar a esse patamar. Para isso, contamos com um departamento renovado”, declarou o treinador. VEJA MAIS Leila cobra apoio da Globo a futebol feminino: 'Precisamos de investimento e melhores horários' Para a presidente do Palmeiras, o futebol feminino precisa de um olhar cuidadoso em outros departamentos Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h Nesta temporada, o time azulino tem um calendário cheio, com a disputa do Campeonato Paraense, Copa Pará, Brasileiro A3 e Copa do Brasil. Um dos objetivos é retornar à Segunda Divisão do futebol feminino brasileiro. Augusto Pinto, diretor do departamento de futebol feminino do Remo, disse que não é fácil a montagem do elenco, tanto profissional quanto de base. Apesar disso, afirmou estar confiante de que o trabalho dará resultados. “É um desafio muito grande não só no profissional, mas também fortalecer a base do futebol feminino. Montar esse time não é fácil, há o convite de outros clubes, negociações", detalhou o diretor. "Estamos muito confiantes em um bom trabalho, que terá total apoio do clube, por meio do presidente Tonhão, que estendeu a mão e reconheceu a importância do futebol feminino representando nosso clube, que hoje está na elite nacional”, completou Augusto Pinto. (Divulgação / Ascom Remo) O plantel azulino, segundo o clube, conta com atletas experientes, que já passaram pelo Remo, e novos talentos, selecionados nas peneiras realizadas pelo time. Orçamento Para este ano, a previsão de gastos do Remo com o futebol feminino é de R$ 80 mil, conforme consta na proposta de orçamento do clube para 2026. Já para a base serão direcionados R$ 600 mil, além de R$ 400 mil para outras despesas. Ao todo, o clube prevê um gasto de R$ 139,650 milhões com o futebol, mas o futebol feminino receberá menos de 1% (0,057%) desse orçamento total. Início dos trabalhos Segundo o Remo, a equipe já iniciou os trabalhos no Centro da Juventude (Ceju), em Belém. Além do profissional, o sub-20 também já está se preparando para as competições da temporada. A comissão técnica e a diretoria ainda estão no mercado em busca de atletas para reforçar e compor o elenco azulino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00