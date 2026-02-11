Com Brasileirão no calendário, Remo apresenta equipe feminina e inicia temporada de 2026

Enquanto a equipe masculina já disputa o Brasileirão, o Remo apresentou nesta semana a equipe feminina de 2026. Em uma cerimônia realizada na sede social do clube, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, deu boas-vindas à comissão técnica e deu início oficialmente à temporada do futebol feminino do Leão Azul.

No encontro, o Remo anunciou que o treinador da equipe será o experiente Mercy Nunes. Renan Felizardo será o preparador físico do time.

“Muito feliz de estar nessa casa. O presidente Tonhão me fez o convite para tocar o projeto Futebol Feminino Forte do Norte. Aqui fui bicampeão paraense, tive o acesso da A3 para a A2 e fui vice-campeão brasileiro. Vamos retornar a esse patamar. Para isso, contamos com um departamento renovado”, declarou o treinador.

Nesta temporada, o time azulino tem um calendário cheio, com a disputa do Campeonato Paraense, Copa Pará, Brasileiro A3 e Copa do Brasil. Um dos objetivos é retornar à Segunda Divisão do futebol feminino brasileiro.

Augusto Pinto, diretor do departamento de futebol feminino do Remo, disse que não é fácil a montagem do elenco, tanto profissional quanto de base. Apesar disso, afirmou estar confiante de que o trabalho dará resultados.

“É um desafio muito grande não só no profissional, mas também fortalecer a base do futebol feminino. Montar esse time não é fácil, há o convite de outros clubes, negociações", detalhou o diretor. "Estamos muito confiantes em um bom trabalho, que terá total apoio do clube, por meio do presidente Tonhão, que estendeu a mão e reconheceu a importância do futebol feminino representando nosso clube, que hoje está na elite nacional”, completou Augusto Pinto.

(Divulgação / Ascom Remo)

O plantel azulino, segundo o clube, conta com atletas experientes, que já passaram pelo Remo, e novos talentos, selecionados nas peneiras realizadas pelo time.

Orçamento

Para este ano, a previsão de gastos do Remo com o futebol feminino é de R$ 80 mil, conforme consta na proposta de orçamento do clube para 2026. Já para a base serão direcionados R$ 600 mil, além de R$ 400 mil para outras despesas.

Ao todo, o clube prevê um gasto de R$ 139,650 milhões com o futebol, mas o futebol feminino receberá menos de 1% (0,057%) desse orçamento total.

Início dos trabalhos

Segundo o Remo, a equipe já iniciou os trabalhos no Centro da Juventude (Ceju), em Belém. Além do profissional, o sub-20 também já está se preparando para as competições da temporada. A comissão técnica e a diretoria ainda estão no mercado em busca de atletas para reforçar e compor o elenco azulino.