CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

O Liberal
fonte

Leão estará no game (Samara Miranda / Remo)

O Remo voltou à elite do futebol brasileiro em campo e agora também no universo dos videogames. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um acordo com a Konami Digital Entertainment, responsável pela franquia eFootball, que garante o retorno oficial da Série A do Campeonato Brasileiro ao jogo a partir da temporada 2026.

Com a parceria, a empresa japonesa passa a contar com os clubes da primeira divisão totalmente licenciados, incluindo escudos, uniformes e identidade visual oficiais. A presença do Remo na Série A assegura ao clube paraense espaço no game, ampliando sua visibilidade junto ao público gamer e aos torcedores pelo mundo.

O acordo também fortalece a representação da Seleção Brasileira no eFootball. Ela figurava no jogo com o apelido “Amarelinha”, passa a ter a identidade oficial da CBF, reforçando o vínculo institucional entre a entidade e a desenvolvedora japonesa. A iniciativa ainda se conecta à parceria global entre a Konami e a Fifa, que busca impulsionar o futebol eletrônico em escala mundial.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a presença oficial do futebol brasileiro nos games é estratégica para aproximar o esporte das novas gerações.

“Os games são, hoje, a porta de entrada de muitos jovens para o futebol. Estar presente nesse ambiente, de forma oficial e estruturada, é estratégico para a CBF. É uma maneira de aproximar esse público da Seleção Brasileira e dos nossos clubes, reforçando identidade, pertencimento e paixão pelo futebol nacional”, afirmou.

A iniciativa também faz parte do plano de expansão da CBF no cenário dos esportes eletrônicos. De acordo com Felipe Feijó, head de eSports da entidade, o retorno da Série A ao eFootball representa uma oportunidade relevante de diálogo com um mercado em crescimento.

“O público gamer muitas vezes tem o primeiro contato com o futebol por meio dos jogos. Esse movimento nos permite dialogar diretamente com essa audiência, apresentando o futebol brasileiro de forma autêntica, com a força da Seleção e dos clubes. É um mercado extremamente interessante, que amplia nossa presença no ecossistema global dos esports”, destacou.

