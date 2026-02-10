CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo O Liberal 10.02.26 9h55 Leão estará no game (Samara Miranda / Remo) O Remo voltou à elite do futebol brasileiro em campo e agora também no universo dos videogames. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um acordo com a Konami Digital Entertainment, responsável pela franquia eFootball, que garante o retorno oficial da Série A do Campeonato Brasileiro ao jogo a partir da temporada 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a parceria, a empresa japonesa passa a contar com os clubes da primeira divisão totalmente licenciados, incluindo escudos, uniformes e identidade visual oficiais. A presença do Remo na Série A assegura ao clube paraense espaço no game, ampliando sua visibilidade junto ao público gamer e aos torcedores pelo mundo. O acordo também fortalece a representação da Seleção Brasileira no eFootball. Ela figurava no jogo com o apelido “Amarelinha”, passa a ter a identidade oficial da CBF, reforçando o vínculo institucional entre a entidade e a desenvolvedora japonesa. A iniciativa ainda se conecta à parceria global entre a Konami e a Fifa, que busca impulsionar o futebol eletrônico em escala mundial. VEJA MAIS Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a presença oficial do futebol brasileiro nos games é estratégica para aproximar o esporte das novas gerações. “Os games são, hoje, a porta de entrada de muitos jovens para o futebol. Estar presente nesse ambiente, de forma oficial e estruturada, é estratégico para a CBF. É uma maneira de aproximar esse público da Seleção Brasileira e dos nossos clubes, reforçando identidade, pertencimento e paixão pelo futebol nacional”, afirmou. A iniciativa também faz parte do plano de expansão da CBF no cenário dos esportes eletrônicos. De acordo com Felipe Feijó, head de eSports da entidade, o retorno da Série A ao eFootball representa uma oportunidade relevante de diálogo com um mercado em crescimento. “O público gamer muitas vezes tem o primeiro contato com o futebol por meio dos jogos. Esse movimento nos permite dialogar diretamente com essa audiência, apresentando o futebol brasileiro de forma autêntica, com a força da Seleção e dos clubes. É um mercado extremamente interessante, que amplia nossa presença no ecossistema global dos esports”, destacou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo futebol jornal amazônia série a konami cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 NOVIDADE Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A 09.02.26 21h18 ARQUEIRO Marcelo Rangel vira a chave após Re-Pa e projeta duelo com Atlético-MG: “Temos condições de pontuar' Goleiro avalia clássico como competitivo, destaca evolução do Remo na Série A e diz que equipe poderia ter vencido nas duas primeiras rodadas do Brasileirão 09.02.26 20h48 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 JOGOS Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos 10.02.26 8h13 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44