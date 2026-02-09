Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

O primeiro clássico Re-Pa de 2026 terminou empatado pelo placar de 1 a 1, no Mangueirão. A partida válida pelo Campeonato Paraense, teve um atleta que chamou a atenção, antes mesmo do jogo começar. Yago Pikachu, no Re-Pa, vestindo a camisa do Remo. E essa cena não passou despercebido, já que o jogador foi flagrado cantando música da maior torcida organizada do Leão Azul e ganhando destaque nas redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após toda a polêmica da transferência de Yago Pikachu do Fortaleza para o Remo, já que o jogador foi formado nas categorias de base do Paysandu, o jogador entrou em campo vestindo o azul-marinho do Remo e foi figura apagada em campo. O Camisa 22 não fez uma boa partida, tomou cartão amarelo, mas protagonizou uma cena inusitada.

ASSISTA

Yago Pikachu, em uma cobrança de escanteio próximo de onde fica a torcida organizada do Remo, logo após o empate remista, o atleya se posicionou e acompanhou a torcida azulina cantando um trecho de uma música da maior organizada azulina. As imagens divulgadas pelo perfil Futebol Zueiro PA viralizaram nas redes sociais.

VEJA MAIS

O jogador, de 33 anos, é paraense e iniciou a carreira jogando nas categorias de base do Paysandu. Antes do clube bicolor, Pikachu defendeu o Remo jogando futsal. Com a camisa do Papão o atleta fez mais de 200 jogos, marcou mais de 60 gols e conquistou título e acessos, até se transferir para o Vasco da Gama-RJ, em 2016. O atleta também acumula passagens pelo Shimizu S-Pulse, do Japão e também pelo Fortaleza-CE.

Pikachu, no final do ano passado, em entrevista à Remo TV, afirmou que vem de uma família de remistas e, que antes de ser jogador profissional, também torcida para o Remo e que hoje realiza um sonho da família em poder atuar com a camisa azulina.