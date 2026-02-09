Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo

Fábio Will
fonte

Jogador cantando com a torcida do Remo (Reprodução / Youtube / Futebol Zueiro PA)

O primeiro clássico Re-Pa de 2026 terminou empatado pelo placar de 1 a 1, no Mangueirão.  A partida válida pelo Campeonato Paraense, teve um atleta que chamou a atenção, antes mesmo do jogo começar. Yago Pikachu, no Re-Pa, vestindo a camisa do Remo. E essa cena não passou despercebido, já que o jogador foi flagrado cantando música da maior torcida organizada do Leão Azul e ganhando destaque nas redes sociais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após toda a polêmica da transferência de Yago Pikachu do Fortaleza para o Remo, já que o jogador foi formado nas categorias de base do Paysandu, o jogador entrou em campo vestindo o azul-marinho do Remo e foi figura apagada em campo. O Camisa 22 não fez uma boa partida, tomou cartão amarelo, mas protagonizou uma cena inusitada.

ASSISTA

Yago Pikachu, em uma cobrança de escanteio próximo de onde fica a torcida organizada do Remo, logo após o empate remista, o atleya se posicionou e acompanhou a torcida azulina cantando um trecho de uma música da maior organizada azulina. As imagens divulgadas pelo perfil Futebol Zueiro PA viralizaram nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses
Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro.

image Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa
O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

image Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta
Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa

O jogador, de 33 anos, é paraense e iniciou a carreira jogando nas categorias de base do Paysandu. Antes do clube bicolor, Pikachu defendeu o Remo jogando futsal. Com a camisa do Papão o atleta fez mais de 200 jogos, marcou mais de 60 gols e conquistou título e acessos, até se transferir para o Vasco da Gama-RJ, em 2016. O atleta também acumula passagens pelo Shimizu S-Pulse, do Japão e também pelo Fortaleza-CE.

Pikachu, no final do ano passado, em entrevista à Remo TV, afirmou que vem de uma família de remistas e, que antes de ser jogador profissional, também torcida para o Remo e que hoje realiza um sonho da família em poder atuar com a camisa azulina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

futebol

jornal amazônia

yago pikachu

série a

futebol

parazão 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo

09.02.26 14h43

PÓS-JOGO

Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu

Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão

08.02.26 20h05

Futebol

Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses

Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro.

08.02.26 17h44

TUDO PRONTO

Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira

Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão

08.02.26 16h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda