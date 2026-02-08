Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta

O futebol também é espaço de diversidade e diferentes formas de torcer. No clássico Re-Pa, essa pluralidade ganha som, ritmo e identidade com a presença da torcida Remo Rasta, grupo que une a paixão pelo Remo à vibração do reggae.

Formada por cerca de 30 integrantes, a Remo Rasta se reúne em dias de jogo para acompanhar o Leão Azul em um clima marcado pela música e pela proposta de paz. Antes do clássico, o grupo estava concentrado em frente ao estádio Mangueirão, na área do Conjunto Panorama XXI, para acompanhar mais um capítulo da rivalidade paraense.

Presidente da torcida, Maiara Barros explicou como surgiu a ideia e como funcionam os encontros do grupo. “A Rasta existe há cinco anos. Somos um grupo de amigos que se reunia para assistir aos jogos do Remo e, como curtimos reggae e vimos que não tinha uma torcida do Remo nesse sentido, montamos a Remo Rasta”, contou.

O funcionário público Telo, um dos integrantes, destacou que a proposta vai além do resultado em campo. “A gente torce para que o Remo saia vitorioso e vamos sempre nessa linha de paz e amor. O futebol alimenta o físico e o reggae alimenta a alma. Por isso unimos nossos dois amores em um só e o nosso lema é one love”, afirmou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.