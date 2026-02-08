Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta

Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa

Fábio Will
fonte

Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta (Fábio Will | O Liberal)

O futebol também é espaço de diversidade e diferentes formas de torcer. No clássico Re-Pa, essa pluralidade ganha som, ritmo e identidade com a presença da torcida Remo Rasta, grupo que une a paixão pelo Remo à vibração do reggae.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Formada por cerca de 30 integrantes, a Remo Rasta se reúne em dias de jogo para acompanhar o Leão Azul em um clima marcado pela música e pela proposta de paz. Antes do clássico, o grupo estava concentrado em frente ao estádio Mangueirão, na área do Conjunto Panorama XXI, para acompanhar mais um capítulo da rivalidade paraense.

VEJA MAIS

image Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico
Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu

image Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa
Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu

image Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais
Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos

Presidente da torcida, Maiara Barros explicou como surgiu a ideia e como funcionam os encontros do grupo. “A Rasta existe há cinco anos. Somos um grupo de amigos que se reunia para assistir aos jogos do Remo e, como curtimos reggae e vimos que não tinha uma torcida do Remo nesse sentido, montamos a Remo Rasta”, contou.

O funcionário público Telo, um dos integrantes, destacou que a proposta vai além do resultado em campo. “A gente torce para que o Remo saia vitorioso e vamos sempre nessa linha de paz e amor. O futebol alimenta o físico e o reggae alimenta a alma. Por isso unimos nossos dois amores em um só e o nosso lema é one love”, afirmou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

TUDO PRONTO

Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira

Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão

08.02.26 16h22

Futebol

Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta

Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa

08.02.26 15h20

Futebol

Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa

Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu

08.02.26 14h19

FUTEBOL

Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais

Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos

08.02.26 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

08.02.26 7h00

FUTEBOL

Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais

Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos

08.02.26 12h56

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

08.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda