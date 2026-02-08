Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa Fábio Will 08.02.26 15h20 Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta (Fábio Will | O Liberal) O futebol também é espaço de diversidade e diferentes formas de torcer. No clássico Re-Pa, essa pluralidade ganha som, ritmo e identidade com a presença da torcida Remo Rasta, grupo que une a paixão pelo Remo à vibração do reggae. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Formada por cerca de 30 integrantes, a Remo Rasta se reúne em dias de jogo para acompanhar o Leão Azul em um clima marcado pela música e pela proposta de paz. Antes do clássico, o grupo estava concentrado em frente ao estádio Mangueirão, na área do Conjunto Panorama XXI, para acompanhar mais um capítulo da rivalidade paraense. VEJA MAIS Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos Presidente da torcida, Maiara Barros explicou como surgiu a ideia e como funcionam os encontros do grupo. “A Rasta existe há cinco anos. Somos um grupo de amigos que se reunia para assistir aos jogos do Remo e, como curtimos reggae e vimos que não tinha uma torcida do Remo nesse sentido, montamos a Remo Rasta”, contou. O funcionário público Telo, um dos integrantes, destacou que a proposta vai além do resultado em campo. “A gente torce para que o Remo saia vitorioso e vamos sempre nessa linha de paz e amor. O futebol alimenta o físico e o reggae alimenta a alma. Por isso unimos nossos dois amores em um só e o nosso lema é one love”, afirmou. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TUDO PRONTO Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão 08.02.26 16h22 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu 08.02.26 14h19 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30