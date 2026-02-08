Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu Fábio Will 08.02.26 14h19 Paixão azulina cruza estradas: torcida de Tomé-Açu marca presença no Re-Pa (Fábio Will / O Liberal) Um grupo de mais de 20 torcedores do Remo deixou a cidade de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, e encarou uma viagem de quase 200 quilômetros para acompanhar o clássico Re-Pa, em Belém. A mobilização reforça o clima de expectativa e confiança da torcida azulina para o confronto contra o Paysandu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os torcedores fazem parte da “Fenômeno-Açu”, torcida organizada que reúne mais de 300 integrantes no município e que mantém a tradição de seguir o Leão Azul em jogos importantes. Para o clássico, cerca de 20 componentes organizaram a caravana até a capital paraense. VEJA MAIS Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos Remo define relacionados para o primeiro Re-Pa de 2026 e deixa titulares fora A comissão técnica azulina, ao que tudo indica, resolveu poupar alguns atletas para o duelo, tendo em vista o jogo da Série A, na próxima quarta, contra o Atlético-MG Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico Um dos integrantes do grupo, Neandro Paiva, demonstrou otimismo com o desempenho do Remo no clássico e destacou a força da torcida no interior do estado. Segundo ele, a viagem ocorreu sem problemas e o objetivo é voltar para casa celebrando a vitória. “Viagem tranquila, mas estamos aqui pra comemorar com o nosso Leão. Se Deus quiser, vem a vitória. Há mais de 10 anos temos essa torcida em Tomé-Açu. Em dia de jogo do Remo o bicho pega por lá. Somos mais de 300 componentes e vieram 20 pessoas pra Belém”, afirmou. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TUDO PRONTO Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão 08.02.26 16h22 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu 08.02.26 14h19 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30