Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa

Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu

Fábio Will
Paixão azulina cruza estradas: torcida de Tomé-Açu marca presença no Re-Pa (Fábio Will / O Liberal)

Um grupo de mais de 20 torcedores do Remo deixou a cidade de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, e encarou uma viagem de quase 200 quilômetros para acompanhar o clássico Re-Pa, em Belém. A mobilização reforça o clima de expectativa e confiança da torcida azulina para o confronto contra o Paysandu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os torcedores fazem parte da “Fenômeno-Açu”, torcida organizada que reúne mais de 300 integrantes no município e que mantém a tradição de seguir o Leão Azul em jogos importantes. Para o clássico, cerca de 20 componentes organizaram a caravana até a capital paraense.

Um dos integrantes do grupo, Neandro Paiva, demonstrou otimismo com o desempenho do Remo no clássico e destacou a força da torcida no interior do estado. Segundo ele, a viagem ocorreu sem problemas e o objetivo é voltar para casa celebrando a vitória.

“Viagem tranquila, mas estamos aqui pra comemorar com o nosso Leão. Se Deus quiser, vem a vitória. Há mais de 10 anos temos essa torcida em Tomé-Açu. Em dia de jogo do Remo o bicho pega por lá. Somos mais de 300 componentes e vieram 20 pessoas pra Belém”, afirmou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

