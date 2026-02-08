Remo define relacionados para o primeiro Re-Pa de 2026 e deixa titulares fora A comissão técnica azulina, ao que tudo indica, resolveu poupar alguns atletas para o duelo, tendo em vista o jogo da Série A, na próxima quarta, contra o Atlético-MG O Liberal 08.02.26 12h53 O treinador azulino conta com um elenco robusto para o Re-Pa. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo está pronto para o primeiro clássico Re-Pa da temporada 2026. Após uma semana de treinos com bola e atividades físicas, o técnico Juan Carlos Osório definiu a lista de jogadores relacionados para o confronto. A escalação titular será divulgada cerca de uma hora antes do início da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A relação divulgada pelo clube chamou atenção pela ausência de nomes considerados titulares. Ficaram fora por opção técnica o volante Leonal Picco, os meias Victor Bueno e Patrick de Paula, além dos atacantes Alef Manga e João Pedro. Nas redes sociais, a decisão gerou surpresa e repercutiu entre os torcedores. O número elevado de atletas com características defensivas entre os relacionados indica que o Remo pode adotar uma postura mais cautelosa no clássico, apostando na marcação forte e nos contra-ataques. Após o Re-Pa, o elenco azulino segue viagem nesta segunda-feira (9) para Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira. O Leão Azul ocupa atualmente a 18ª colocação, com um ponto somado em dois jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 re-pa remo futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Remo define relacionados para o primeiro Re-Pa de 2026 e deixa titulares fora A comissão técnica azulina, ao que tudo indica, resolveu poupar alguns atletas para o duelo, tendo em vista o jogo da Série A, na próxima quarta, contra o Atlético-MG 08.02.26 12h53 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 Futebol Primeiro Re-Pa de Júnior Rocha marca fase de ajustes no Paysandu Técnico ressalta construção de modelo de jogo e aposta em jovens para o clássico de domingo 06.02.26 17h44 FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00