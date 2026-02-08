Capa Jornal Amazônia
Remo define relacionados para o primeiro Re-Pa de 2026 e deixa titulares fora

A comissão técnica azulina, ao que tudo indica, resolveu poupar alguns atletas para o duelo, tendo em vista o jogo da Série A, na próxima quarta, contra o Atlético-MG

O Liberal
fonte

O treinador azulino conta com um elenco robusto para o Re-Pa. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo está pronto para o primeiro clássico Re-Pa da temporada 2026. Após uma semana de treinos com bola e atividades físicas, o técnico Juan Carlos Osório definiu a lista de jogadores relacionados para o confronto. A escalação titular será divulgada cerca de uma hora antes do início da partida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A relação divulgada pelo clube chamou atenção pela ausência de nomes considerados titulares. Ficaram fora por opção técnica o volante Leonal Picco, os meias Victor Bueno e Patrick de Paula, além dos atacantes Alef Manga e João Pedro.

Nas redes sociais, a decisão gerou surpresa e repercutiu entre os torcedores. O número elevado de atletas com características defensivas entre os relacionados indica que o Remo pode adotar uma postura mais cautelosa no clássico, apostando na marcação forte e nos contra-ataques.

Após o Re-Pa, o elenco azulino segue viagem nesta segunda-feira (9) para Minas Gerais, onde enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira. O Leão Azul ocupa atualmente a 18ª colocação, com um ponto somado em dois jogos.

 

 

 

