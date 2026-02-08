Goleiro do Paysandu sente dores na coxa e é cortado do clássico Re-Pa; saiba detalhes

O Paysandu terá uma baixa importante para o clássico Re-Pa deste domingo. Horas antes do início da partida, o goleiro titular do Papão, Jean Drosny, foi cortado pela comissão técnica por dores musculares na coxa. A informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+.

De acordo com a apuração, Gabriel Mesquista deve ser o titular diante do Remo. O jogador, inclusive, disputou as últimas partidas do Papão na Série B do Brasileirão do ano passado.

Apesar da baixa, o Papão pode ter uma estreia importante no clássico. O lateral-esquerdo Facundo Bonifazi foi regularizado e deve aparecer entre os titulares, no lugar do jovem Cauã Dias.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.