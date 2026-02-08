Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos Fábio Will 08.02.26 12h56 Patrick esteve em três partidas do Remo nesta temproada (Samara Miranda / Remo) O Remo terá um desfalque para o clássico Re-Pa e sequência da Série A. O Departamento Médico azulino emitiu boletim na manhã deste domingo (8) sobre a contusão do meia Patrick, após a realização de exames em um hospital particular em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Patrick foi diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito, após sentir um desconforto durante o último treino do Remo antes do clássico Re-Pa, realizado ontem (7). O atleta já iniciou o tratamento no NASP. VEJA MAIS Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. Patrick, de 33 anos, atua de meia ofensivo e foi contratado pelo Remo para esta temporada, por empréstimo junto ao Santos-SP. Ele esteve em campo em três jogos neste ano pelo Remo, sendo um iniciando como titular, diante do Bragantino, pelo Parazão e dois entrou no decorrer das partidas contra o Vitória-BA e Mirassol-SP, ambos pela Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a patrick futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 LUGAR E HORA CERTA João Pedro fala sobre gols no oportunismo: 'parece fácil, mas não é' Atacante voltou a marcar gol simbólico, reforçou a fama de oportunista e projetou o clássico RexPa do próximo domingo, no Mangueirão 06.02.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00