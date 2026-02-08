Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais

O Remo terá um desfalque para o clássico Re-Pa e sequência da Série A. O Departamento Médico azulino emitiu boletim na manhã deste domingo (8) sobre a contusão do meia Patrick, após a realização de exames em um hospital particular em Belém.

Patrick foi diagnosticado com uma lesão grau dois no bíceps femoral direito, após sentir um desconforto durante o último treino do Remo antes do clássico Re-Pa, realizado ontem (7). O atleta já iniciou o tratamento no NASP.

Patrick, de 33 anos, atua de meia ofensivo e foi contratado pelo Remo para esta temporada, por empréstimo junto ao Santos-SP. Ele esteve em campo em três jogos neste ano pelo Remo, sendo um iniciando como titular, diante do Bragantino, pelo Parazão e dois entrou no decorrer das partidas contra o Vitória-BA e Mirassol-SP, ambos pela Série A.