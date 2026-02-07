Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo Fábio Will 07.02.26 8h00 Nova camisa do Remo de 2026 (Divulgação / Remo) O Remo lançou nesta semana o seu novo uniforme para a temporada 2026, camisa essa que será a armadura azulina na Série A do Brasileiro. A equipe de O Liberal conversou com Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt, empresa que produz o material esportivo do Remo, de vários outros clubes pelo país, além de ser a fornecedora oficial da Seleção Brasileira de Vôlei. Fernando Kleimmann falou como é produzida as camisas do Remo, as demandas e exigências do clube e da torcida, além de dar detalhes de como é pensada a camisa do Leão Azul, que segundo ele, possui um azul único e inconfundível no futebol brasileiro. O sócio-diretor da Volta também falou como a empresa irá trabalhar para que as camisas não faltem nas lojas, em um ano em que o Leão Azul bateu na Série A do Brasileiro. Volt desde 2021 no Remo "Agente tem uma relação longa com o Remo. Já renovamos o contrato duas vezes e é engraçado, pois o Remo ele tinha um histórico de não ficar muito tempo com o fornecedor de material esportivo. Isso mostra que a gente está fazendo alguma coisa de ilegal aí", disse. Ação para não faltar camisas do Remo "O Remo tem uma demanda muito dinâmica. Uma coisa é a realidade do time subir, outra coisa é a realidade do time não subir. Não é pão, padaria, você não consegue fazer de um dia para o outro. Você tem toda uma programação, que as grandes marcas trabalham com 6 meses de antecedência. Pela nossa dinâmica, que é uma marca 100% brasileira, que tem fábrica própria, conseguimos adequar isso na metade do tempo, digamos aí, de entre 60 e 90 dias. Então é utopia de dizer que vai estar 100% abastecido, independente do momento do clube. Mas aumentos em 50% o estoque de segurança nesse ano. Se a venda normal é de mil camisas, eu teria 1.500 camisas disponíveis e agora vou ter 2 mil,”, falou. VEJA MAIS Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense Não dá pra fazer sem o resposta do clube em campo “É difícil encaixar a expectativa de desempenho com expectativa produtiva. Calculando todos os ganhos e prejuízos e oportunidades, dificuldade. Um exemplo é o Fortaleza, vendemos R$ 40 milhões em 2024 de faturamento. Já em 2025, tivemos R$25 milhões faturamento. Então, é só para você ter uma ideia da proporção. É difícil, pois tem uma parte que depende do clube”, falou. Torcedor pode ter a camisa do Remo em todo país “Administramos três lojas, das nove lojas oficiais do Remo. A volt dá prioridade aos logistas, eles possuem prioridade total de terem todos os produtos antes de toda a rede varejista, e com uma margem diferente e que possibilita terem todos os produtos do nosso portifólio. Fora isso atendemos a parte de e-commerce, que é para pegar o Brasil inteiro, e a gente atende os grandes players, como Centauro, Netshoes, a gente vende para esses caras para eles poderem atender e fazer a camisa chegar em outros lugares”, disse. Valor das camisas “Você vai se assustar esse ano, é, as camisas vão ficar mais caras ainda e aí é geral, não falando das nossas, estou falando de geral, tá? A cadeia produtiva é muito cara e o processo é caro. Uma camisa simbólica vamos dizer que ela custa R$ 100. 30% do valor dessa camisa é imposto no Brasil. Eu pago 15% de royalties pro Remo. Dou 10% de desconto de sócio torcedor. O custo da camisa, custo mesmo ali é 30%. Tenho 5% de despesa final financeira, se fizer a conta, você vai ver o que sobra no final e ainda para pagar comercial, lojista e tudo. Cara, é uma margem realmente pequena. Isso não é choro de empresário. É a cadeia. Quando eu entrei, eu já sabia que era assim", falou. Parceria nesse período "Fizemos uma loja no Baenão, tem o mix de produtos, investimentos da loja, que a gente quem paga. Aumentamos várias vezes o enxoval patrocinando o clube em e entregando material sem custo nenhum, para o Remo utilizar em outras modalidades. O royalties que o Remo recebe é bem relevante, bem significativo e é disparado o maior que o clube recebeu de fornecedor de material esportivo", comentou. 