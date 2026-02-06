João Pedro fala sobre gols no oportunismo: 'parece fácil, mas não é'

Autor do primeiro gol do Remo na Série A do Brasileirão, no empate em 2 a 2 com o Mirassol, o atacante João Pedro voltou a estufar as redes ao aparecer no lugar certo e na hora certa, uma característica que já havia marcado sua trajetória no clube, como nos dois gols sobre o Goiás, no jogo do acesso. A capacidade de aproveitar rebotes e falhas defensivas tem colocado o jogador nas graças da torcida azulina, que vê no atacante uma presença constante dentro da área adversária.

Após a partida no Mangueirão, João Pedro minimizou a ideia de facilidade nas conclusões, mesmo reconhecendo o perfil oportunista.

“É mais o timing, estar atento à jogada, ver o que está a acontecer. Parece que é fácil, mas não é. Tem um bocado de sorte também, mas a sorte procura-se”, afirmou.

O gol contra o Mirassol teve um peso simbólico para o atacante, que se tornou o primeiro jogador da Guiné-Bissau a marcar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, João Pedro tratou o feito com naturalidade. “Pra mim todos os gols são importantes. Claro que alguns têm um saborzinho especial, mas o mais importante é o trabalho da equipe. Ouvi dizer isso, mas não tenho muita noção, me preocupo mais em ajudar o Remo”, disse.

Questionado sobre a cobrança por gols frequentes, o atacante adotou um discurso realista. “Espero que apareça gol, mas sei que não vou marcar em todos os jogos. São poucos no mundo que conseguem isso. Quem está fora tende a cobrar, mas eu me exijo trabalhar bem e ajudar a equipe”, completou.

O foco agora se volta para o primeiro RexPa do ano, marcado para domingo (8), no Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Mesmo com o Remo dividindo forças entre a Série A e o Parazão, João Pedro destacou a importância do jogo e afirmou que deseja jogar o clássico.

“Clássico é clássico. É muito importante pra cidade, pra torcida azulina e pra nós. Queremos ganhar. Temos que saber lidar com campeonato corrido, isso acontece em todo lugar”, afirmou.

O atacante reforçou o peso do confronto regional, independentemente do momento dos clubes. “Já participei de clássicos em outros países, mas aqui no Pará é muito grande. A rivalidade é forte, o estádio cheio, é um grande jogo. Posso dizer que vamos dar tudo de nós para vencer”, concluiu.