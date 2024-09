Um fenômeno de torcida! Remo bate recorde de público do novo Mangueirão; veja números

O Remo teve uma tarde memorável neste domingo (29), no Mangueirão. O Leão venceu o São Bernardo-SP por 1 a 0, gol de Ytalo e garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Se dentro de campo os jogadores deram conta do recado, fora dele a torcida azulina fez a festa e impôs o recorde do novo Estádio Olímpico do Pará.

O Fenômeno Azul conseguiu superar o recorde que antes era do Paysandu, seu maior rival, que foi conquistado na partida contra o Amazonas-AM, na Série C de 2023, que teve os números de 49.807 torcedores, sendo 45.027 pagantes. O Remo colocou neste jogo contra o São Bernardo 54.864 torcedores, sendo 50.468 pagantes.

A torcida azulina empilhou recorde de públicos nesta Série C, batendo seus próprios números jogo após jogo. O Leão é o dono dos maiores públicos da Terceirona em 2024 e está entre os 20 clubes em média de público no país.