Remo subiu! O que o Leão tem que fazer para chegar na final da Série C?

O Remo venceu o São Bernardo-SP por 1 a 0 neste domingo (29), no Mangueirão, e está de volta à Série B. No entanto, o Leão Azul ainda tem outra briga na Terceirona desta temporada: uma vaga na final. Para que isso ocorra, o Leão precisa terminar o Grupo B do quadrangular de acesso na primeira colocação.

Atualmente o Leão é o segundo colocado da chave, com nove pontos conquistados, igual ao Volta Redonda-RJ, que lidera o grupo. O time carioca está na frente do Leão apenas pelo saldo de gols - 3 contra 2.

Portanto, para que o Remo alcance a primeira posição e, consequentemente, a final da Série C, precisa vencer o Botafogo-PB na última rodada e torcer por um tropeço do Volta Redonda diante do São Bernardo, em jogo que ocorre simultaneamente.

A vaga na final também pode vir com um empate do Leão, desde que o Volta Redonda-RJ seja derrotado para o Bernô. Uma derrota remista também pode garantir a equipe na decisão, mas para que isso ocorra é preciso que o Voltaço também perca, mas por uma diferença de gols maior que a do Time de Periçá.

A última rodada da Série C ocorre no próximo sábado (5), com todas as partidas sendo realizadas às 17h. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.