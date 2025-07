Marcos Braz convoca coletiva na próxima terça para balanço dos 45 dias à frente do Remo

O torcedor azulino terá a chance de ouvir diretamente do comandante do futebol do Remo na próxima terça-feira (22). O clube confirmou que Marcos Braz, executivo de futebol do Leão, concederá entrevista coletiva às 17h, no Banpará Baenão. No encontro com a imprensa, o dirigente fará um balanço dos seus primeiros 45 dias de trabalho à frente do departamento de futebol e responderá perguntas sobre qualquer tema relacionado ao clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Braz chegou ao Leão sob grande expectativa após passagem vitoriosa pelo Flamengo, onde participou da montagem de elencos campeões nacionais e continentais. Em Belém, o dirigente assumiu o cargo com a missão de reorganizar o setor de futebol e manter o Remo firme na luta pelo acesso à Série A.

E, até aqui, o trabalho começa a dar frutos. Durante esta janela de transferências, o executivo liderou negociações importantes e trouxe reforços de peso como Cantillo, Nathan Camargo, Nathan Santos, Diego Hernandez, Kayky Almeida e Marrony. Os atletas já vêm sendo utilizados pelo técnico e ajudaram o time a se manter no G4 da Série B.

VEJA MAIS

Atualmente, o Remo ocupa a quarta colocação na tabela e tem demonstrado consistência, especialmente nos jogos em casa, com o apoio da torcida no Baenão. A coletiva de Braz acontece em um momento chave da temporada, com o clube entrando na reta decisiva da Série B.

A expectativa é de que o dirigente fale não apenas sobre as contratações e o desempenho do time, mas também sobre o planejamento para o restante do campeonato, além de questões estruturais e administrativas que envolvem o futebol azulino.