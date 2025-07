Com gritos e xingamentos, torcida do Remo protesta contra técnico António Oliveira após empate

A paciência de parte da torcida azulina chegou ao limite. Depois do empate por 1 a 1 com o Novorizontino, na noite desta quinta-feira (18), no Mangueirão, um grupo de torcedores do Remo foi até a saída do estádio para protestar contra o técnico António Oliveira.

Com gritos de "Fora, Oliveira!", "Ei, Oliveira, vai tomar no c*", e "Ô Oliveira, meu Leão não precisa de você", os torcedores — a maioria ligados a uma organizada — esperaram a saída do ônibus com a delegação remista para demonstrar insatisfação.

O técnico já havia sido alvo de vaias e gritos de "burro" nas arquibancadas, principalmente após substituições que desagradaram a torcida no início do segundo tempo. Dentro de campo, o time até começou bem, com gol de Matheus Davó aos 9 minutos, mas perdeu intensidade e cedeu o empate ainda no primeiro tempo.

O grupo de cerca de 20 torcedores permaneceu por alguns minutos nos arredores do Mangueirão. A segurança foi reforçada, e não houve registro de confusão. Mesmo assim, o recado foi claro: parte da torcida perdeu a confiança no comando técnico.