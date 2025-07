Técnico do Remo avalia empate com Novorizontino: ‘Ainda tem muita coisa pela frente’

O Clube do Remo não segurou a vantagem conquistada no início do primeiro tempo da partida contra o Novorizontino, nesta quinta-feira (17), levou o empate e garantiu somente um ponto na partida em casa pela 17ª rodada da Série B. Para o técnico António Oliveira, que ainda não conseguiu vitórias com o Leão em casa, o empate foi um resultado justo diante do adversário considerado difícil.

“Acho que foi um jogo que entramos muito bem, no ponto estratégico foi ao gol. Acho que depois perdemos a agressividade, não a organização, mas a agressividade. Faltou um lance fortuito. Tivemos dois lances fortuitos no primeiro tempo e, no segundo tempo, arriscamos tudo, não podia pôr mais. Acho que o empate é um resultado justo contra uma equipe muito desafiadora”, disse.

O técnico foi um dos maiores investimentos do Leão na Série B e, questionado sobre isso, foi direto: investimento não ganha jogo.

“Tem equipes com menos investimento que ganham os campeonatos. Não é porque jogamos em casa que está garantido o resultado. Mas estamos todos unidos e juntos pelo objetivo do acesso. Os jogos não terminam hoje e ainda tem muita coisa pela frente”, disse.

O empate com o Novorizontino é o terceiro seguido do Remo, que está há seis jogos sem vencer. Com o resultado, a torcida do Leão ficou insatisfeita e protestou na saída do Mangueirão, o que o técnico avaliou como direito do torcedor.

“A torcida terá sempre razão e terá sempre o direito de falar da forma mais conveniente, desde que seja no limite do civismo, para não entrarmos em âmbitos que me entristecem muito e que têm acontecido em outros lugares. Isso não é futebol”, comentou.

Agora, o Leão depende do resultado de outros jogos da rodada para continuar no G-4 da Segundona. Na 18ª rodada, o Remo terá mais uma oportunidade de buscar três pontos em casa e recebe o Avaí no Estádio Mangueirão, na quinta-feira (24), às 21h35.