Executivo do Remo, Marcos Braz confirma negociação de Adaílton e nega saída de Felipe Vizeu

O Remo está em processo de mudanças no elenco, e o atacante Adaílton deve deixar o time em breve para jogar no futebol asiático. A informação foi confirmada pelo executivo do Leão, Marcos Braz, em entrevista à rádio Liberal+, sem definir qual seria o time de destino do jogador.

“Tá em negociação com um time da ásia, e a gente ta rodando documento. Na minha cabeça e na do Remo, o negócio tá feito. Foi bom para o jogador, bom para o Remo. Nos oxigena um pouco na folha de pagamento, foi um jogador que cumpriu suas funções aqui, a gente não pode falar nada, é um excelente profissional, mas não posso falar mais nada por razões óbvias”, contou.

Adaílton estava desde 2015 jogando no Japão, antes de chegar ao Leão em janeiro deste ano. Ao todo, o jogador fez 30 jogos com a camisa azul marinha, com seis gols marcados e quatro assistências, a última partida foi contra o Chapecoense, no último domingo (13) pela 16ª rodada da Série B, onde foi titular.

Braz aproveitou também para negar que Felipe Vizeu estaria deixando a equipe azulina. O camisa 9 tem vivido uma fase ruim no time, há 14 jogos sem marcar gols e tendo marcado somente três em toda a temporada, recebendo cobranças da torcida.

“Em relação ao Vizeu, não tem absolutamente nada. Existem especulações, mas em relação a dentro do Remo, posso te garantir que não tem absolutamente nada”, disse.

Situação

Atualmente, o Leão está na 5ª posição da Série B, com 25 pontos, e soma a mesma pontuação do Cuiabá, que hoje ocupa a quarta colocação. Para conseguir retornar ao G-4 mais confortável, o Remo precisa vencer a partida contra o Novorizontino, pela 17ª rodada da competição.