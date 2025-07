Remo apresenta Nathan e Kawan e dupla pode estrear já contra o Novorizontino

O Remo apresentou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (16), dois dos seus mais recentes reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro: o zagueiro paraense Kawan, emprestado pelo Botafogo, e o volante Nathan Camargo, que pertence ao Red Bull Bragantino e vinha atuando pelo Guarani na Série C. Os dois jogadores já treinam com o grupo e estão à disposição do técnico para a partida contra o Novorizontino, nesta quinta-feira (17), no Mangueirão, pela 17ª rodada da competição.

Com 30 pontos e ocupando a quinta colocação da tabela, o Leão Azul vem surpreendendo na temporada e se consolidou na briga pelo acesso à Série A. A equipe tem aproveitado a janela de transferências para reforçar o elenco, que já havia recebido o atacante colombiano Cantillo e o lateral-direito Nathan Santos, além de estar quase fechado com o meia Diego Hernandez, também do Botafogo. Agora, com Kawan e Nathan Camargo, o time ganha novas opções em setores-chave.

Kawan: retorno às origens e chance de recomeço

Natural de Belém, o zagueiro Kawan, de 22 anos, retorna à cidade natal em um momento oportuno para o clube, que tem desfalques importantes na defesa. Klaus, com concussão cerebral, e Reynaldo, com lesão muscular, seguem fora. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Kawan pode fazer sua estreia já contra o Novorizontino.

“Na hora deu aquele frio na barriga, voltar pra casa, pra cidade onde nasci e cresci. Foi uma decisão muito fácil de tomar, conheço a grandeza do Clube do Remo”, disse o zagueiro durante a apresentação.

Kawan começou no futsal do Paysandu, passou pela base do Remo no campo e depois seguiu carreira no Paraná Clube. Chegou ao Botafogo em 2022, onde disputou 65 partidas entre os times sub-20 e sub-23. No início deste ano, ganhou espaço no time alternativo que disputou o Campeonato Carioca, com cinco jogos – quatro como titular. Foi emprestado ao Juventude, mas teve poucas chances por lá.

“Há sete anos eu estava no Mangueirão vendo o elenco do profissional jogar, pensava que um dia ia ser eu e hoje estou aqui podendo realizar o que tinha como meta”, afirmou. “Vai ser disputa sadia, mas que o dia a dia vai ser muita entrega, o torcedor pode esperar isso de mim”, disse.

O defensor destacou suas principais características: “Sou um zagueiro que tem uma boa construção, que tem um bom duelo aéreo, bom mano a mano.” Ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026 e fica no Remo até o fim de 2025.

Nathan Camargo: jovem volante chega com a juventude

Com apenas 19 anos, Nathan Camargo chega ao Remo com bagagem considerável para a idade. Revelado pelo RB Bragantino, o volante estreou profissionalmente aos 16 anos e, apesar de ter enfrentado uma grave lesão no joelho em 2023, voltou com destaque no fim da temporada seguinte.

Em 2025, disputou 17 jogos pelo Guarani, sendo 10 pelo Campeonato Paulista e sete pela Série C. “Sou um cara que gosta muito de guerrear, vencer duelo”, disse Nathan.

Motivado, o volante acredita que pode ser útil ao Leão: “Por mais que eu seja jovem, tenho a total capacidade de ajudar o Remo a alcançar todos os objetivos da temporada. Estou pronto pra poder ajudar o Remo. Creio que o jogador que gera a oportunidade, vamos trabalhar no dia a dia”, disse.

Disputa por posições

As chegadas de Kawan e Nathan fazem parte do plano da diretoria azulina de manter o elenco competitivo para o returno da Série B. O técnico António Oliveira ganha novas alternativas em setores que vinham exigindo atenção, especialmente a zaga, afetada por lesões, e o meio-campo, que exige intensidade e profundidade de elenco para uma campanha longa.

A partida contra o Novorizontino, às 21h35 desta quinta-feira, pode marcar a estreia da dupla.