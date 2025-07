Paysandu protesta contra escolha de árbitro para jogo com o Coritiba: 'Beira o ridículo'

O Paysandu publicou na noite desta quarta-feira (16) uma nota de repúdio direcionada à Comissão de Arbitragem da CBF. O motivo é a escalação do árbitro Marcelo de Lima Henrique para a partida contra o Coritiba, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, marcada para sábado (19), no estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada.

A insatisfação do clube paraense está diretamente ligada ao último jogo da equipe, o empate em 2 a 2 contra o Atlético Goianiense, na Curuzu, no último sábado (12). Na ocasião, Marcelo de Lima atuou como árbitro de vídeo (VAR) e foi protagonista de um dos lances mais polêmicos da rodada: um pênalti marcado contra o Paysandu que, segundo o clube, “inexistente”, e que acabou sendo decisivo no resultado final da partida.

O lance gerou revolta não apenas nas arquibancadas, mas também entre jogadores e comissão técnica. A penalidade foi inicialmente desperdiçada pelo time goiano, mas a arbitragem mandou repetir a cobrança alegando invasão. Na segunda tentativa, o gol foi confirmado.

“Beira o ridículo”

Na nota oficial, o Paysandu afirma que a escalação de Marcelo para o jogo seguinte, agora como árbitro principal, “beira o ridículo” e representa uma “falta de respeito e até bom senso” com a equipe bicolor. “A arbitragem, portanto, interferiu diretamente no placar final da disputa”, diz um trecho da nota.

O clube ainda declarou que irá protocolar um pedido formal à CBF para que o árbitro seja substituído no duelo contra o Coritiba, afirmando que quer evitar “sair de campo mais uma vez prejudicado”.

Momento da equipe

O Paysandu vive uma sequência positiva na Série B. Apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, o time está há cinco jogos sem perder — com três vitórias seguidas e dois empates — e tenta manter a boa fase para sair do Z4. O confronto contra o líder da competição é considerado um dos mais difíceis da temporada.

O clube entende que a escolha do árbitro pode representar um novo obstáculo, e busca respaldo institucional para tentar evitar novos episódios de arbitragem polêmica. Até o momento, a CBF não se manifestou oficialmente sobre o caso.