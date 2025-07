Daniel Paulista diz que com pancada não se vai a lugar nenhum e torcedor retruca: 'Vai sim!'

A tarde que deveria ser de treino e preparação para tentar mudar os rumos do Sport no Campeonato Brasileiro foi marcada por tensão, gritos e agressões. No CT do clube, nesta quarta-feira (16), membros de uma das torcidas organizadas invadiram o local e cobraram, de forma violenta, uma reação imediata do elenco rubro-negro, que amarga a lanterna da Série A desde a segunda rodada.

No centro da confusão, o técnico Daniel Paulista — velho conhecido da torcida paraense após passagem recente e elogiada pelo Remo — tentou conter os ânimos. “Com pancadaria nada se resolve”, afirmou ele, ao ser confrontado por um dos torcedores. A resposta foi um duro “Vai sim, vai sim”, em tom de ameaça.

As imagens registradas por testemunhas mostram ainda o atacante Pablo sendo agredido com um tapa e um puxão por um dos presentes. Em nota, o Sport confirmou que houve coação contra jogadores, membros da comissão técnica e funcionários, e repudiou o episódio. Segundo o clube, os envolvidos serão identificados e responsabilizados.

Durante o 'enquadro', um dos agressores chegou a ameaçar dizendo que todos ali tinham antecedentes criminais, o que gerou ainda mais medo entre os atletas e funcionários do clube.

Daniel Paulista, que assumiu o comando do Sport há apenas dois jogos, trocou o Remo pela equipe pernambucana com a missão de tentar livrá-la do rebaixamento. No Leão paraense, o treinador ganhou o respeito da torcida por montar um time competitivo e de estilo ofensivo, que voltou a brigar pelas primeiras posições da Série B após um começo irregular.

