Torcedor do Remo viraliza em entrevista no aeroporto do Recife: 'Elenco vagabundo'; vídeo

No último sábado (22), a recepção de um torcedor do Clube do Remo ao time no aeroporto do Recife (PE) chamou atenção e acabou virando meme ao criticar a atuação do time na temporada. A equipe paraense está na cidade para enfrentar o Náutico, pela Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23), às 19h.

A chegada do time coincidiu com a chegada de um reforço do Sport, o jogador Diego Souza. Tiago Medeiros, repórter da Globo Nordeste, estava no local e decidiu entrevistar o torcedor azulino, em meio à torcida rubro-negra.

“Você não quer nem saber de Diego Souza? Você veio buscar o maior leão do Norte, que é o...”, perguntou o jornalista, fazendo referência ao mascote do Remo e ao apelido de "Leão" dado ao Sport. "Remo", respondeu o remista.

Em seguida, o torcedor disparou contra o time paraense: “Elenco vagabundo. Vai cair para a Série D”. O comentário sem papas na língua roubou a cena e levou o repórter à gargalhada. Assista: