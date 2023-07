Querendo a vitória para escapar da zona de rebaixamento, Remo encara Náutico pela Série C; veja

Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo se enxerga cada vez mais distante da zona de classificação, com uma missão extremamente difícil, de fazer em seis partidas tudo aquilo que não fez em 13 rodadas. Neste domingo, o time enfrenta o Náutico, a partir das 19 horas, no estádio dos Aflitos, em Recife. O Timbu defende a permanência no G8, ocupando atualmente a 5 posição, com 22 pontos na tabela.

A partida deste domingo é literalmente um encontro de opostos. Enquanto o Náutico segue na parte de cima na tabela, entre os cinco primeiros e com vitória na rodada anterior, o Leão Azul paraense vive um drama que parece não ter fim. Desde que estreou na Série C, o time paraense não tem um minuto de sossego, sempre figurando na parte de baixo da tabela e, de quebra, vem para o confronto com o peso de uma derrota no Re-Pa. Ou seja, o Remo não pode nem sonhar em perder neste domingo.

Contudo, para concretizar a meta, o técnico Ricardo Catalá precisa subverter também a ausência de jogadores. Hoje o Remo tem desfalques importantes. Estão fora do time o zagueiro Diego Ivo, o volante Claudinei e o atacante Muriqui, todos por excesso de cartões. O outro desfalque também é no ataque, mas o caso de Pedro Vitor o que o tirou de rota foi o diagnóstico de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. De acordo com o Departamento médico do clube, o atacante ficará fora do restante da Série C.

Assim, é possível que Ricardo Catalá mande a campo uma formação diferente do Re-Pa, inclusive com uma média de idade mais baixa, sobretudo no ataque, onde podem surgir Renanzinho e Vitor Leque. Já no meio-campo, Paulinho Curuá pode surgir no meio-campo, enquanto a defesa pode ter o retorno de Wendel Lomar no lugar de Ivo. Sem muitas opções, o treinador azulino deve levar a campo um time mais defensivo para evitar a exposição desnecessária no campo adversário.

A partida contra o Náutico é fundamental para os planos do clube na reta final da primeira fase da Série C. Só a vitória sobre o Náutico dá ao Remo a chance de sair da zona do rebaixamento na 14ª rodada da Série C, torcendo ainda para que um dos três times superiores na tabela não vençam: Aparecidense, em Minas Gerais contra o Pouso Alegre; Floresta, em casa, contra o Figueirense; ou o Manaus, em casa, contra o Brusque.

Ficha Técnica

Data: 23/07/2023

Local: estádio dos Aflitos, Recife

Hora: 19h

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Paulo Ricardo Alves Farias (PB) e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (PB)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Denílson, Odivan, Renan Siqueira; Gean Mangabeira, Eduardo, Gabriel Santiago, Berguinho; Paul Villero e Jeam.

Técnico: Fernando Marchiori

Remo: Vinicius; Lucas Marques, Wendel Lomar, Ícaro, Evandro; Anderson Uchôa, Richard Franco, Rodriguinho; Vitor Leque, Élton e Renanzinho.

Técnico: Ricardo Catalá