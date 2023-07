Atacante Renanzinho é apresentado pelo Clube do Remo e destaca características: ‘Sou velocista’

Recém chegado no Clube do Remo, o atacante Renanzinho foi apresentado nesta quinta-feira (20), no Estádio do Baenão. Contratado para auxiliar o clube que luta para sair da zona de rebaixamento da Série C, o jogador chega como uma esperança e demonstra que está animado para ajudar o Leão.

“Aceitei o convite por conta da grandeza do clube, é um time grande, que tem história no futebol. Fiquei muito feliz por ter aceitado esse convite, espero trabalhar forte para que o Remo saia da zona de rebaixamento e a gente alcance nossos objetivos”, afirmou.

O jogador aproveitou para destacar suas principais características dentro de campo, que podem ser essenciais para o Remo nas partidas. “Sou jogador de velocidade, que joga pelos lados, agudo, que gosta do confronto de um para um”, disse.

E para colocar essas habilidades em prática, Renanzinho já chegou pronto fisicamente e está preparado para caso do técnico Ricardo Catalá precisar dele na partida contra o Náutico-PE, pela 14ª rodada da Série C. Ele deve substituir Pedro Vitor, que está afastado por conta de uma lesão ligamentar.

“Estou pronto, vinha trabalhando e jogando. Agora é trabalhar no decorrer da semana e aproveitar a oportunidade lá com o Náutico para sair com a vitória. Pensar positivo, no jogo a jogo, focando no rival. Espero fazer uma grande partida e sair com os três pontos”, afirmou.

Segundo o atacante, o primeiro contato e o processo de adaptação no clube estão sendo tranquilos, isso porque Renanzinho já está acostumado com os direcionamentos de Catalá e já conhece algumas “caras” do elenco.

“Já trabalhei com o professor Catalá, foi o primeiro treinador a me dar mais oportunidades em jogos como profissional. E conheço também o Lucas Marques, com quem fiz a primeira temporada no Guarani e, agora estamos juntos aqui. No todo, é um elenco muito bom, muito forte, tem jogadores com grandes qualidades, experientes, espero ajudar dentro de campo”, disse.

Para o torcedor insatisfeito com o clube, Renanzinho pediu apoio e afirmou que os azulinos são importantes para ajudar o time. “Sei da grandeza do clube, sei que a torcida é muito fanática, espero que eles nos apoiem e nos ajudem a sair de baixo e colocar o clube em cima na tabela”, finalizou.

Renanzinho já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve ser relacionado na partida entre Remo e Náutico no próximo domingo (20), às 19h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). A partida vai ter transmissão do Lance a Lance pelo OLiberal.com.