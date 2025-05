Paysandu perde para Volta Redonda-RJ e chega a nove jogos sem vencer

O Paysandu amargou mais uma derrota na Série B. Diante do Volta Redonda-RJ, o Papão perdeu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Gabriel Bahia, já nos acréscimos, praticamente no último lance, após cobrança de escanteio. A partida, válida pela 6ª rodada da segundona, aconteceu no Estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, a equipe bicolor é a vice-lanterna do campeonato, na 19ª colocação.

PRIMEIRO TEMPO

O Volta Redonda começou melhor na primeira etapa, buscando o ataque principalmente por meio de cruzamentos. A principal oportunidade da partida veio com Hyuri, atacante do Voltaço, que acertou a trave. O jogo seguia movimentado até que o árbitro expulsou Gabriel Pinheiro, do Volta Redonda, mas após revisão no VAR, a decisão foi anulada. A partir desse momento, o ritmo da partida caiu. O Volta ainda criou algumas oportunidades, mas sem grande perigo. Já o Paysandu teve dificuldades na troca de passes e não ofereceu ameaças ao adversário.

O ponto alto do 1º tempo foi a invasão de uma cachorrinha ao gramado de jogo. A torcida foi a loucura com a presença do caramelo. Volta Redonda-RJ 0x0 Paysandu.

SEGUNDO TEMPO

A primeira chegada da segunda etapa foi bicolor. Aos três minutos, Borasi deu um passe na medida para Bénitez, que ao finalizar, furou e perdeu uma boa oportunidade de abrir o placar. Depois desse lance, as melhores oportunidades foram do time da casa.

Aos 10 minutos, foi a vez do Volta Redonda chegar com perigo. Pierre recebeu no meio, tocou para Vitinho que chutou forte. A bola passou muito perto do gol. Aos 23 minutos, mais uma investida perigosa do Volta Redonda. Gabriel Bahia recebeu na direita, avançou e chutou forte. A bola tinha endereço, mas o goleiro Matheus Nogueira fez uma linda defesa. Aos 29 minutos, Raí cruzou pela direita e Mirandinha sozinho, na pequena área, mandou para fora.

Aos 50 minutos, no último lance do jogo, saiu o gol do Voltaço. Luciano Naninho cruzou na área e Gabriel Bahia cabeceou na primeira trave para marcar o tento da vitória. Volta Redonda-RJ 1x0 Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda-RJ 1x0 Paysandu – 6ª rodada da Série B

Data: 03/05/2025

Hora: 20h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (MG)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

Gols: Gabriel Bahia (Volta Redonda-RJ)

Cartão amarelo: Gabriel Pinheiro, Fabrício e Robinho (Volta Redonda-RJ); Matheus Vargas, Giovanni e Luan Freitas (Paysandu)

Volta Redonda: Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Fabrício (Wellington Silva), Gabriel Bahia; Jhonny (Luciano Naninho), Pierre, Robinho e Sánchez; Vitinho Lopes (Raí), Bruno Santos e Hyuri (Mirandinha).

Técnico: Rogério Corrêa

Paysandu: Mateus Nogueira; Bryan Borges (Edílson), Luan Freitas, Novillo e Reverson; Dudu Vieira, Giovanni (André Lima) e Matheus Vargas; Borasi (Marlon), Jorge Benítez (Nicolas) e Delvalle (Eliel).

Técnico: Luizinho Lopes