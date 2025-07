Paysandu enfrenta o Atlético-GO com Rossi e Garcez titulares

O Paysandu já definiu os onze jogadores que irão começar o jogo contra o Atlético-GO, em Belém, neste sábado (12). Rossi e Maurício Garcez são duas das quatro mudanças promovidas pelo técnico Claudinei Oliveira, que segue invicto sob o comando do time bicolor.

Seguindo o mesmo esquema tático, Claudinei Oliveira realizou duas mudanças no ataque: Rossi e Garcez começam como titulares, substituindo Marlon e Diogo Oliveira. Além dos atacantes, o Papão também vem com Bryan Borges no lugar de Luan Freitas e Denner no lugar de Anderson Leite.

Sendo assim, o time completo do Paysandu para o embate contra o time goiano contará com: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, J. Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique, Vilela e Denner; Maurício Garcez, Vinni Faria e Rossi.