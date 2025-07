Paysandu empata em casa contra Atlético-GO, mantém invencibilidade, mas segue no Z4

Com direito a Curuzu lotada, o Paysandu encarou o Atlético-GO neste sábado (12). Mesmo com um início morno, o time bicolor conseguiu recuperar a garra durante o jogo, mas não converteu a maior posse de bola no segundo tempo em um terceiro gol. O jogo terminou empatado por 2 a 2, mantendo a sequência de invencibilidade do Papão sob o comando de Claudinei Oliveira - que soma três vitórias e dois empates em cinco jogos.

Os mais de 15 mil torcedores que estiveram na Curuzu viram dois momentos diferentes do time bicolor. Primeiro apático, o Paysandu jogou melhor após sofrer o primeiro gol. Com um embate equilibrado do início ao fim, o Papão saiu somente com o empate, que lhe manteve na 18ª posição da tabela, ainda na zona de rebaixamento da Série B.

O Atlético-GO também não sai muito feliz com o empate. O time liderou o placar duas vezes durante a partida, mas cedeu ao empate. Na briga pelo acesso, o time goiano somou mais um ponto na 16ª rodada, chegando a 26 no total - ocupando a décima posição da tabela.

Pênalti no minuto final dá vantagem para o Atlético-GO na etapa inicial

O clima no jogo entre Paysandu e Atlético-GO começou fervendo desde o minuto inicial, com direito a discussão entre Denner e Caio Dantas no primeiro minuto de jogo. O time goiano não se sentiu pressionado com a Curuzu lotada e marcava em cima desde o início do jogo, dificultando a saída de bola do Papão nos minutos iniciais.

A pressão rendeu algumas oportunidades para o Atlético-GO, que foi mais perigoso no início do jogo: Marcelinho chutou de fora da área aos sete minutos, para uma defesa extraordinária de Gabriel Mesquita. O Dragão teve pelo menos três chances durante os primeiros dez minutos.

O Paysandu, por sua vez, não conseguia criar oportunidades mesmo quando saia com mais liberdade em contra-ataque. Apático, o time bicolor sofreu um gol aos 27 minutos, com chute rasteiro de Marcelinho de fora na área, sem chances para o goleiro dessa vez.

A partir do momento que sofreu o gol, o Papão teve mais controle da bola. A primeira chance de perigo veio com chute de Ronaldo Henrique, de fora da área, aos 34 minutos, para bela defesa do goleiro Paulo Vitor. Com mais garra, o Maior do Norte marcou seu primeiro gol aos 40 minutos do primeiro tempo: Bryan Borges cobrou um lateral para dentro da área. Garcez desviou para Rossi, que sozinho no meio da defesa do Dragão marcou o gol de empate para o Paysandu.

Nos minutos finais de primeiro, o jogo parecia melhor para o Paysandu, mas um balde de água fria desanimou os bicolores. O árbitro Kleber Silva foi chamado pelo VAR e marcou pênalti para o Atlético-GO devido a um lance bobo na área, envolvendo Bryan Borges e o camisa 9 do time goiano.

Claudio Vitor foi quem bateu o pênalti, mas não converteu, parando nas mãos de Gabriel Mesquita. Entretanto, o juiz viu invasão de Ronaldo Henrique antes da cobrança, decidindo que a cobrança deveria ser realizada novamente. Desta vez com Marcelinho, o Atlético-GO ampliou o placar, saindo com vantagem de um gol na etapa inicial.

Paysandu empata no início do segundo tempo, mas não consegue a virada

Com duas mudanças no segundo tempo, o Paysandu conseguiu melhorar sua situação no jogo logo no primeiro minuto. Anderson Leite, que entrou no lugar de Ronaldo Henrique, recebeu uma bola sozinho dentro da área, marcando para o Papão antes mesmo do relógio marcar um minuto de jogo. O gol empolgou a torcida do Papão, que compareceu em peso na Curuzu para o jogo deste sábado.

Apesar do começo eletrizante do segundo tempo, a primeira metade da etapa não contou com muitos lances favoráveis para nenhum dos lados. Com diversas mudanças no ataque, o time bicolor buscava marcar o terceiro gol para sair com a vitória jogando em casa.

Na metade do segundo tempo, o Paysandu teve mais controle da bola, enquanto o Atlético-GO recuou suas linhas de marcação. Mesmo com maior posse, o Paysandu não conseguiu o converter em chances de gol.

O jogo permaneceu sem muito perigo ao longo da etapa final. Ambas as equipes solidificaram suas defesas, dificultando o trabalho dos atacantes. Foi só aos 35 minutos que o Papão voltou a assustar, quando, após um cruzamento, o goleiro Paulo Vitor vacilou. A bola sobrou para Benítez, que chutou em cima de um defensor do Atlético-GO.

A tensão tomou conta da Curuzu nos minutos finais de jogo, enquanto a torcida apoiava o Paysandu, que buscava o terceiro gol. Em uma sequência de quatro escanteios, o Papão chegou com perigo em dois deles, mas encontrou barreira no goleiro Paulo Vitor, fundamental para o Dragão nos minutos finais de jogo.

Ambas as equipes seguiram atacando até o final do jogo, que teve sete minutos de acréscimo na etapa final. Apesar de algumas boas oportunidades para ambos os lados, o jogo terminou empatado por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 2 x 2 Atlético-GO

Data: 12/07/2025

Hora: 18h30

Local: Estádio Curuzu

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano e Sidmar dos Santos Meurer

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

VAR: Marcelo de Lima Henrique

Cartão Amarelo: Leandro Vilela, Ronaldo Henrique, Thalisson, Rossi (Paysandu), Matheus Felipe, Guilherme Romão e Marcelinho (Atlético-GO).

Gols: Anderson Leite, Rossi (Paysandu) e Marcelinho 2x (Atlético-GO).

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges (Edílson), Thalisson, J. Novillo, Reverson; Denner (Marcelinho), Leandro Vilela e Ronaldo Henrique (Anderson Leite); Vinni Faria (Benítez), Rossi (Marlon) e Maurício Garcez.

Técnico: Claudinei Oliveira.

Atlético-GO: Paulo Vitor; Matheus Felipe, Alix, Heron, Guilherme Romão (Conrado); Willian Maranhão, Ezequiel Ham, Kauan; Marcelinho (Shaylon), Caio Dantas (Sandro Lima), Alejo Cruz (Kelvin).

Técnico: Fábio Matias.