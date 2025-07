Hulk faz gol olímpico, mas Bahia marca nos acréscimos e vence Atlético-MG em casa

Com direito a golaço e emoção até o fim, Bahia e Atlético-MG fizeram um belo jogo na volta do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, os mandantes levaram a melhor e venceram por 2 a 1, em duelo da 13ª rodada. Os baianos abriram o placar no início da etapa final, com chute de primeira de Luciano Juba, mas Hulk, aos 45, empatou com um gol olímpico. Aos 51, no último lance, Michel Araújo apareceu para confirmar a vitória do Bahia.

Foi o terceiro triunfo seguido do Bahia, que já tinha vencido o São Paulo, por 2 a 1, e Red Bull Bragantino, por 3 a 0. Agora com 24 pontos, o time entrou no G-4, assumindo a terceira colocação.

Já o Atlético-MG não perdia no Brasileirão desde 16 de abril, quando sofreu 2 a 0 para o Santos. Neste período, teve cinco vitórias e três empates. O time segue com 20 pontos, em oitavo lugar. O gol, porém, foi especial para Hulk, que chegou a 126 gols pelo Atlético, empatando com Nívio e entrando no Top 10 artilheiros do clube, liderado por Reinaldo, com 255.

Bahia e Atlético-MG fizeram um primeiro tempo movimentado, embora sem gols até o intervalo. Os dois tiveram duas chances cada em faltas perigosas. Na primeira do Bahia, o árbitro marcou falta na direita, o assistente auxiliou uma marcação de pênaltis, mas o VAR voltou a dizer que foi fora da área. Na cobrança, Luciano Juba mandou por cima. Na outra cobrança, em falta mais central, Willian José bateu colocado, mas Gabriel Delfim saltou bonito para espalmar.

Depois foi a vez do Atlético responder na mesma moeda, com duas faltas de Hulk. Na primeira, ele bateu mais colocado, buscando o cantinho, mas Marcos Felipe espalmou bem. Na segunda, soltou uma pancada, com perigo, mas para fora.

Com a bola rolando, os times também conseguiram criar. O Bahia assustou duas vezes com Ademir, uma em chute cruzado e outra com uma pancada de fora da área, ambas espalmadas por Delfim. Já o Atlético quase marcou com Natanael, mas o chute dentro da área foi bloqueado, e Guilherme Arana, que recebeu na área, mas o chute acertou o lado de fora da rede.

Na volta para o intervalo, o gol não demorou a sair. O Bahia abriu o placar logo aos sete minutos com Luciano Juba. Os times ainda estavam com dificuldade de furar a defesa e foi preciso um lance individual. Após cruzamento, a defesa do Atlético afastou, mas Luciano Juba apareceu na entrada da área e acertou um belo chute, de primeira. A bola foi no cantinho e ainda pingou na frente de Gabriel Delfim antes de entrar.

A partida ficou mais truncada depois disso, diferente do primeiro tempo. Conforme o tempo passava, o Atlético-MG buscava mais o ataque, mas pecava na ansiedade pelo empate. Mas o time conseguiu responder usando novamente a bola parada de Hulk, que fez um golaço. Aos 45 minutos, ele cobrou escanteio com muita curva, engana Marcos Felipe e marcou um gol olímpico.

Quando tudo parecia finalmente definido, o Bahia estragou a comemoração do adversário com gol no último lance. Aos 51, após jogada pela esquerda, a bola chegou um pouco sem querer em Michel Araújo, que ajeitou bem na meia-lua, girou e bateu no canto para decretar a vitória.

Na 14ª rodada, os jogos de Atlético-MG contra o Sport e Bahia contra o Internacional não têm datas definidas. Os próximos compromissos, portanto, serão pela 15ª rodada. No sábado, às 16h, o Bahia visita o Fortaleza no Castelão. Já o Atlético entra em campo no domingo, às 17h30, quando visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Junior Alonso (Isaac) e Guilherme Arana; Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Rubens, Gustavo Scarpa (Cuello) e Dudu (Júnior Santos); Hulk. Técnico: Cuca.

GOLS - Luciano Juba, aos 7 minutos, Hulk, aos 45, e Michel Araújo, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian José e Rogério Ceni (Bahia); Guilherme Arana e Gustavo Scarpa (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 980.191,00.

PÚBLICO - 30.060 pagantes (30.249 no total).

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).