Remo visita a Chapecoense em busca de vitória para retornar ao G-4

Pela primeira vez na história, Remo e Chapecoense se enfrentam oficialmente. Neste domingo (13), as equipes se encontram em jogo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada em Chapecó (SC), na Arena Condá, e é considerada um confronto direto pelo G-4.

Isso porque o jogo pode colocar tanto o Remo quanto a Chapecoense da zona de acesso. Atualmente, o Leão Azul ocupa a quinta colocação na tabela, com 24 pontos — a mesma pontuação do Avaí-SC, que está em quarto. Assim, uma vitória sobre a Chape e um tropeço do Leão da Ilha podem recolocar o time azulino no G-4.

Já a Chapecoense chegou aos 22 pontos após a vitória sobre o Operário-PR na última rodada e ocupa a sétima posição. A equipe pode até entrar no G-4 em caso de triunfo sobre o Remo, desde que Athletico-PR e Avaí tropecem.

O Remo chega ao confronto sob pressão após o empate amargo com o Cuiabá-MT, em casa, no último sábado (5). Por isso, a vitória fora de casa é vista como uma oportunidade de dar uma “resposta” ao torcedor.

Para o duelo, o Leão Azul não deve contar com seu principal atacante e artilheiro da competição, Pedro Rocha. O jogador sentiu dores no músculo adutor de uma das coxas e foi vetado pelo departamento médico do clube. Com isso, Matheus Davó pode ser o substituto.

Além dele, o zagueiro Reynaldo também será desfalque. O defensor saiu com fortes dores no início da partida contra o Dourado e segue em tratamento. Kayke Almeida deve assumir a posição.

Apesar dos desfalques, António Oliveira pode ter o retorno de Régis, que estava afastado desde 8ª rodada do campeonato por conta de uma lesão.

A Chapecoense, além de embalada pela vitória, terá o fator casa a seu favor. A expectativa é de bom público na Arena Condá. Comandada pelo técnico Gilmar Dal Pozzo, a equipe catarinense possui um dos melhores ataques da competição, com 19 gols marcados. O Remo também tem um bom desempenho ofensivo, com apenas um gol a menos.

Para o jogo, o treinador deve voltar a contar com o zagueiro Victor Caetano, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, pode ter desfalques: o zagueiro Jhonnathan, que sofreu uma lesão ligamentar, e o goleiro Léo Vieira, ainda em recuperação, são dúvidas para a partida.

Ficha Técnica

Chapecoense x Remo

16ª rodada - Série B

Data: 13/07/2025

Local: Arena Condá - Santa Catarina

Hora: 18h30

Arbitragem: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistente 1: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Assistente 2: Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius, Cantillo e Jaderson; Matheus Davó, Marrony e Janderson.

Técnico: António Oliveira

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo ( Victor Caetano), João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo