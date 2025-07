Ex-Remo, Paulinho Curuá deixa a Portuguesa rumo ao futebol do Vietnã

Contratado como reforço de peso para a Série D do Campeonato Brasileiro, o volante Paulinho Curuá deixa a Portuguesa antes mesmo de entrar em campo. Aos 28 anos, o jogador rescindiu contrato com o clube paulista e vai seguir carreira no futebol do Vietnã. A decisão surpreende pelo fato de Curuá não ter tido nenhuma oportunidade com a camisa rubro-verde.

A Lusa havia adquirido o atleta em definitivo junto ao Clube do Remo, após passagem pelo Grêmio Prudente, onde disputou o Paulistão A2. O vínculo com a Portuguesa tinha validade até 2027. Recuperado fisicamente, Curuá chegou a ficar no banco de reservas, mas não foi utilizado pelo técnico Cauan de Almeida.

Incomodado com a falta de oportunidades, o volante iniciou conversas com outros clubes do cenário nacional. Por esse motivo, acabou ficando de fora das últimas duas partidas. Embora o destino ainda não tenha sido oficialmente anunciado, o jogador já se despediu do elenco e deve embarcar nos próximos dias para o Vietnã.

Segundo informações de bastidores, o desempenho do atleta nos treinos não correspondeu às expectativas da comissão técnica, o que pesou para que não fosse aproveitado. A frustração com a falta de espaço levou o paraense a pedir sua liberação.

Revelado pelas categorias de base do Clube do Remo, Curuá passou pelo Tapajós antes de se firmar no Leão Azul, onde atuou por quatro temporadas. No período entre 2021 e 2024, somou 79 jogos com a camisa azulina, conquistando o Campeonato Paraense, a Copa Verde e o acesso à Série B.