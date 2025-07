Vila Nova x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/07) pela Série B

Vila Nova x Operário PR disputam hoje, sexta-feira (11/07), a 16° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Operário-PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Operário PR soma na Série B um total de 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas.

Já o Vila Nova acumula 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 14 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

VEJA MAIS

Vila Nova x Operário (PR): prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia (Ralf) e William Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede. Técnico: Luizinho Lopes.

Operário: Elias Curzel; Diogo Mateus, Jaime Giraldo (Nilson Júnior), Miranda e Gabriel Feliciano; Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Pedro Lucas. Técnico: Alex Souza.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Operário Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 11 de julho de 2025, 19h