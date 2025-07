Campeonato Paraense de Beach Tennis tem finais em Santarém neste final de semana

Pela primeira vez, Santarém é palco de uma etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis. A cidade do oeste do Pará sedia a 4ª etapa do circuito estadual, que iniciou na terça-feira (8) e segue até domingo (13), em meio ao verão amazônico e ao período de férias.

Conhecida pelas praias de água doce e paisagens naturais, Santarém se transforma nesta semana no principal cenário da modalidade no estado. O evento é organizado pela Federação Paraense de Beach Tennis (FPBT) e reúne atletas de diversos municípios, além de praticantes locais e turistas que aproveitam o clima esportivo e festivo típico desta época do ano.

As finais da competição estão marcadas para sábado (12), a partir das 18h. Já no domingo (13), os jogos iniciam às 9h e encerram a programação oficial do torneio.

Federação quer descentralizar torneios e valorizar o interior

De acordo com Celestino Rocha, presidente da FPBT, a escolha por Santarém tem como objetivo fortalecer o beach tennis fora da capital. “Além de ser um polo turístico, a cidade já conta com uma comunidade ativa de praticantes. Valorizar o interior é essencial para o desenvolvimento do esporte no Pará”, afirma.

Beach tennis cresce em Santarém e movimenta turismo local

O beach tennis tem ganhado espaço na região nos últimos anos, com crescimento no número de praticantes, abertura de novas áreas para o esporte e formação de núcleos organizados. A expectativa é de que o evento movimente a economia local e reforce o potencial de Santarém no turismo esportivo.