Em Tucuruí, paraenses fecham o Amazônia Open Sunset de beach tennis com títulos; confira

O Amazônia Open Sunset de beach tennis, sediado em Tucuruí, terminou no último domingo (22), com paraenses no pódio do torneio BT10. No masculino, o troféu ficou com o atleta local Henrick Almeida e o baiano Paulo Kienby. No feminino, as tucuruienses Natalia Azevedo e Luanda Leite foram as grandes vencedoras.

Na decisão, Henrick Almeida e Paulo Kienby superaram Carlos Junior e André Nascimento por 2 sets a 1. Natalia Azevedo e Luanda Leite disputaram a final contra Luize Germano e Maralice Martini na quadra central e também venceram por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/0.

Brasil no topo no BT400

Já nas categorias principais, a dupla formada pelo paranaense Giovanni Cariani e o russo Nikita Burmakin conquistou o título no masculino. No feminino, o primeiro lugar ficou com a paulistana Sophia Chow e a também paranaense Vitória Marchezini.

Além da premiação total de 35 mil dólares (mais de R$ 192 mil), as duplas vencedoras conquistaram 470 pontos para o ranking mundial. A competição foi chancelada pela Federação Internacional de Tênis e Beach Tennis (ITF, sigla em inglês).

Na grande decisão feminina, a dupla brasileira derrotou as italianas Greta Giusti e Sofia Cimatti por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Este é o terceiro título de Sophia e Vitória na temporada, sendo o segundo consecutivo. As jogadoras vinham de uma vitória no torneio de Brasília, no Distrito Federal.

Sophia e Vitória após o título (Divulgação)

"Estou muito feliz com o nosso título", declarou Sophia. "Foi um jogo muito difícil, a bola vai bem devagar. Sabia que precisávamos traçar uma boa estratégia, sem dar ritmo para elas e jogando com paciência", completou Chow.

No masculino, a disputa também foi intensa. O brasileiro e o russo tiveram trabalho para vencer o líder do ranking mundial, o italiano Michele Cappelletti, e o espanhol Antomi Ramos, número cinco do mundo. A partida terminou em 2 a 1 para a dupla do paranaense, com parciais de 2/6, 6/4 e 10/3.

"Muito feliz, primeiramente, por jogar com essa energia. Essa quadra central nos empurrou muito. Tive momentos de baixa, mas acho que o Nikita conseguiu me trazer de volta para o jogo, e consegui, a partir do segundo set, desempenhar melhor. Ele é um fenômeno do esporte. Conseguimos sair coroados com esse título", analisou Cariani após a final.

O Amazônia Open Sunset ocorreu durante toda a semana em Tucuruí e contou com a participação de atletas do Brasil, Itália, Espanha, França, Colômbia, Bolívia, Rússia e Venezuela.