Após vitória no Re-Pa, meia do Paysandu responde à fala de lateral do Remo: 'Peixe morre pela boca'

O Paysandu foi o grande vencedor do Re-Pa de número 779, o primeiro na Série B em 19 anos. No último sábado (21), o Bicola venceu o Remo por 1 a 0 no Mangueirão lotado. Após o triunfo bicolor, o meia Leandro Vilela respondeu a uma provocação feita pelo lateral azulino Sávio.

"O peixe morre pela boca", disse o meia em entrevista à TV Cultura, após o jogo na zona mista do Mangueirão. "Se ele teve o peito de falar, ele tem que ter o peito de honrar com a palavra dele. Se ele acha que o Mangueirão é a casa deles, nós viemos aqui e mostramos a nossa qualidade, saímos daqui vitoriosos. Vai ser um dia triste para ele e um dia feliz para nós", completou o jogador bicolor.

A declaração de Vilela é uma resposta à provocação que Sávio fez após a vitória do Leão Azul sobre o Operário-PR, na 11ª rodada, no Mangueirão. "Aqui é nossa casa. A gente treina, joga, conhece cada pedaço desse gramado. Não precisa ficar mudando de estádio pra dar desculpa", disse o lateral, em referência às críticas feitas pelo Paysandu, que afirmou preferir atuar na Curuzu.

No início do campeonato, o Papão também mandou seus jogos no Mangueirão por conta da reforma no estádio bicolor e não conseguiu nenhuma vitória. O primeiro triunfo do Paysandu na competição foi na Curuzu, na 12ª rodada, contra o Botafogo-SP.

Mas, como visitante no Mangueirão, o Bicola superou o Remo por 1 a 0, com gol de Diogo Oliveira. O resultado, além de ser importante por ser em cima do maior rival, também impulsiona a reação do Paysandu na Série B. O time bicolor chegou a 10 pontos na tabela e subiu para a 19ª colocação - provisoriamente. A equipe aguarda o fechamento da rodada já que o Athletic-MG, que joga contra o Goiás nesta segunda-feira (23), pode ultrapassar o clube.