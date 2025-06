Técnico do Remo cita erros após derrota no Re-Pa, mas diz: 'Minha equipe é tecnicamente superior'

O treinador António Oliveira fez sua estreia no comando do Remo no clássico Re-Pa e saiu derrotado. Na noite deste sábado (21), o Paysandu venceu o Leão Azul por 1 a 0, com gol do atacante Diogo Oliveira. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico analisou a partida e afirmou que a equipe azulina é tecnicamente superior ao rival e, por isso, deveria ter sido mais decisiva.

"A justiça do resultado é sempre para quem marca mais gols", afirmou António Oliveira. "Hoje, o rival fez um [gol], nós não fizemos nenhum e, portanto, fomos penalizados por isso. Erramos muito tecnicamente, nos passes e cruzamentos... Por entender que a minha equipe é tecnicamente superior à do adversário, acredito que ela tinha a obrigação e a responsabilidade de ter definido muito melhor. Erramos muito. Permitimos muitas transições ao adversário", apontou o treinador.

O técnico destacou os erros do time, que podem ter sido decisivos na partida."Erramos muito, permitimos muitas transições, principalmente com o Garcez, que foi o jogador mais rápido - principalmente no primeiro tempo -, [além das] bolas paradas, foi isso que fez o adversário nos ferir", analisou.

António Oliveira foi anunciado oficialmente na última quinta-feira (19), mas já vinha trabalhando com a equipe desde o início da semana. O resultado negativo acende um alerta no time azulino, que acumula a segunda derrota consecutiva e a terceira no campeonato.

Com o revés, o Remo permanece com 20 pontos e ocupa a oitava colocação. Na próxima rodada, o Leão Azul encara o Athletic-MG, fora de casa, no domingo (29). O duelo será válido pela 14ª rodada da Série B.